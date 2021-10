Coca Cola realizza il prototipo di una bottiglia 100% vegetale

di Valentina Dirindin 24 Ottobre 2021

La Coca-Cola Company ha rilasciato il suo primo prototipo di bottiglia realizzata al 100% in plastica a base vegetale (bPET).

Un passo avanti verso la riduzione dei rifiuti (ricordiamo che le bottiglie di Coca Cola sono state, tempo fa, individuate come il principale inquinante delle spiagge del Regno Unito) e verso un packaging decisamente più sostenibile. Coca Cola, come anche altre aziende, sta lavorando molto in questo senso: prima la bottiglia di plastica 100% riciclata, e ora questa nuova tecnologia per una plastica vegetale che, dice l’azienda, è pronta per essere prodotta per l’uso commerciale.

La bottiglia è realizzata grazie a tecnologie che permettono di convertire la biomassa di seconda generazione in glicole monoetilenico a base vegetale (bMEG), una delle due molecole necessarie per creare bPET. L’altra molecola utilizzata è il PTA, composto da bPTA e bPX di Virent.

Il nuovo prototipo presentato da Coca Cola utilizza dunque esclusivamente materiali provenienti da fonti rinnovabili a base vegetale, eccezion fatta per l’etichetta e per il tappo. La bottiglia – dice Coca Cola – può essere riciclata insieme alle normali bottiglie di plastica.

Il prototipo è stato prodotto in una tiratura limitata di circa 900 bottiglie. “L’utilizzo di queste tecnologie è il prossimo passo fondamentale”, ha affermato Ben Jordan, direttore senior per la politica ambientale di The Coca-Cola Company, “non solo per noi, ma per l’industria in generale. L’obiettivo – dice Coca Cola – è iniziare a pensare alla commercializzazione per il 2023.