Cocktail: ecco quali sono i più venduti nel mondo nel 2021

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

Drinks International, rivista di alto profilo nel settore del mercato degli alcolici, dei vini e delle birre ha recentemente redatto la World’s Best-Selling Classic Cocktails, ossia la classifica dei cocktail classici più venduti e più popolari durante il 2021 dalla rete di bar che collabora con la rivista. Una lista che, diciamocelo, in questo ritorno al lavoro dopo lo stop delle festività, potrebbe fornire più di uno spunto per rendere il dispiacere più sopportabile.

Alla postazione numero 10 troviamo il Whiskey Sour, affacciato direttamente sulle posizioni più calde della classifica: presente nel repertorio di circa un terzo dei bar presi in esame, ultimamente stanno diventando piuttosto popolari anche le alternative vegane, cioè senza albume d’uovo. Dopodiché ecco il Mojito, classico cubano dal gusto più vivace se gustato in infradito e costume. Secondo i baristi intervistati, il trucco per ottenere il mix perfetto è usare un rum leggero, con menta cubana o verde e zucchero ben disciolto. Segue il Manhattan, classico del whiskey all’ottavo posto per la terza volta, presente sia nelle sue varianti dry (con vermouth secco) che dolci.

Posizione numero sette per il Martini Espresso, cocktail che declina caffè e vodka (tanto da essere noto un tempo come Vodka Espresso), presente tra i primi 10 servizi del 40% dei bar intervistati. Ironico che l’Aperol Spritz occupi la posizione numero sei: leggero e piacevole, lo Spritz è diventato sempre più protagonista del proverbiale aperitivo delle 18, e sfiora le prime cinque posizioni della classifica. Avanzando ancora troviamo il Daiquiri, che è il cocktail a base di rum più ordinato in assoluto, e più avanti ancora, alla posizione numero quattro, il Margarita. Tequila, liquore all’arancia e lime (il sale è facoltativo), il Margarita può vantarsi di essere il più venduto in assoluto nel 5% dei bar presi in esame.

Infine, eccoci arrivati al podio: medaglia bronzo per il Martini Dry, che mescola gin con vermouth dry abbellendoli con il bitter all’arancia, una spremuta di limone o un’oliva verde. L’Old Fashioned porta invece a casa il secondo posto, essendo classificato come uno dei primi due classici in un terzo dei bar. Classico senza tempo, la ricetta originale prevedeva jenever, rum o brandy mentre oggi si prepara con bourbon, zucchero, angostura e un po’ d’arancia. Lo scettro da re delle vendite, però, appartiene al Negroni: nato a Firenze nel 1919-20 dal conte Camillo Negroni, questo cocktail a base di gin, bitter Campari e vermouth è il numero uno assoluto per più di un quarto dei bar a campione. Stranamente, però, pare non abbia ancora conquistato i social.