Cocktail Mai Tai di Nio Cocktails: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 29 Luglio 2022

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Tortilla Chips Salted Biologiche di Santamaria: è stato ritirato dal commercio il Cocktail Mai Tai di Nio Cocktails a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 luglio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 21 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cocktail Mai Tai, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Nio Cocktails. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Niococktails srl, con sede dello stabilimento in via Castellazzo 1/A a Cambiago, provincia di Milano.

Nell’avviso di richiamo sia il numero del lotto di produzione che la data di scadenza o termine minimo di conservazione sono indicati con le lettere ND. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 100 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza di mandorle, allergene non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze i consumatori che fossero già in possesso del prodotto sopra indicato sono invitati a riportarlo presso il punto vendita di acquisto: questi provvederà o al rimborso o al cambio. Viene anche specificato che il richiamo è stato disposto per proteggere da possibili rischi i soggetti allergici alle mandorle. Per tutti gli altri consumatori, questo prodotto non comporta nessun pericolo per la salute.