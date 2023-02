Colazione vegana a base di banana su un aereo: passeggero denuncia l’accaduto

di Manuela Chimera 22 Febbraio 2023

Pranzo vegano o colazione vegana a base di banana? Diciamo che il focus della questione è che un passeggero di un volo della Japan Airlines ha denunciato sul forum Flyer Talk il fatto che quando ha chiesto un pasto vegano su un aereo, tutto quello che gli è stato portato è stata una banana. Una singola, gialla banana. Un po’ pochino, no?

Colazione vegana con una sola banana su un volo aereo indigna il web

A quanto pare, quello che un po’ ovunque è stato titolato come un “pranzo vegano con banana” in realtà era una “colazione vegana con banana”. Forse l’equivoco nasce dal fatto che lo stesso Kris Chari, il passeggero che si è visto recapitare una banana solitaria come pasto, credeva che questo fosse l’antipasto del pranzo. Tuttavia, come spiegato da un altro utente del forum Flyer Talk, si trattava probabilmente della colazione. Ma andiamo co ordine.

Kris Chari, prima di imbarcarsi sul volo Jakarta Soekarno-Hatta della Japan Airlines, aveva ordinato un pasto vegano, cosa confermata anche dall’assistente di volo prima del decollo. Così, una volta decollato l’aereo, ecco che è arrivato il primo pasto del viaggio. Kris si è visto recapitare un vassoio con una singola, gialla banana. Sulle prime il passeggero aveva pensato che si trattasse dell’antipasto, un po’ deludente, certo, ma che presagiva altre portate. E invece niente: quello era l’intero pasto.

Kris ha spiegato che era una banana molto buona, una delle migliori mangiate di recente, tuttavia forse era più appropriata per uno spuntino. Cosa che, in effetti, secondo un altro utente era. Anzi: quella era la colazione.

L’utente in questione, dkc192, ha spiegato che sul volo JL720, non c’è una vera e propria colazione formale dopo il decollo. Quello che c’è sono spuntini leggeri, a base spesso di noodles o formaggi (e banana, in questo caso) che sono serviti subito dopo il decollo. Il pranzo inteso come tale, invece, arriva qualche ora dopo.

Effettivamente, Kris ha poi confermato la cosa: qualche ora dopo, infatti, prima dell’atterraggio, è arrivato un piatto di spaghetti appena conditi. Tuttavia Kris ha plaudito la scelta di servire la banana con tanto di piatto, tovagliolo e bacchette: esteticamente molto carino, come riempitivo un po’ meno.

Pare poi che, su sua richiesta, gli assistenti di volo gli abbiano portato anche delle mandorle e un paio di cubetti di anguria. Kris, comunque, è rimasto deluso dal fatto che gli sia stata portata una sola banana. Inoltre ancora non ha capito perché il pasto principale non sia stato servito subito dopo il decollo, con gli spuntini poi in momenti successivi.

Nel forum anche altri utenti gli danno ragione: ok ordinare su un aereo un pasto vegano o vegetariano, ci sta, tuttavia questo pasto dovrebbe essere un po’ più sostanzioso di una semplice banana.

Tuttavia Kris Chari dovrebbe ringraziare il fatto di aver ricevuto almeno una banana dopo aver ordinato un pasto vegano sull’aereo: a Francoforte ad un altro malcapitato passeggero che aveva ordinato la stessa cosa, gli è arrivata solamente una bottiglietta d’acqua.

[Crediti Foto | Flyertalk]