Colombe: Carrefour e Sal De Riso donano 5 euro alla Protezione Civile per ogni lievitato venduto

Carrefour e Sal De Riso uniscono le forze per combattere il Coronavirus: nei supermercati a marchio Carrefour verranno vendute le colombe di Sal De Riso. Per ogni lievitato venduto, 5 euro verranno donati alla Protezione Civile.

Le specialità di Sal De Riso saranno presenti nei Carrefour Market e negli Ipermercati Carrefour sparsi per tutta l’Italia. E’ la prima volta che queste colombe artigianali vengono messe in vendita negli store Carrefour.

Michele Stefanoni, direttore Prodotti Regionali Carrefour Italia, ha spiegato che la collaborazione fra Carrefour e Sal De Riso è un ulteriore aspetto del sostegno al Made in Italy e alle eccellenze del territorio. In effetti l’85% della proposta di prodotti presenti nei punti vendita Carrefour arriva da produttori italiani.

In questo caso particolare, poi, Dal De Riso è un’eccellenza campana da sempre impegnata a promuovere la tipicità delle materie prime locali. La presenza dei suoi prodotti sugli scaffali del Carrefour diventa così un messaggio positivo in un periodo di grave crisi in cui anche sostenere i prodotti e i produttori italiani è fondamentale.

In vendita troverete 15 diverse tipologie di colombe targate Sal De Riso. Fra di esse ci saranno:

colomba tradizionale

colomba al limoncello

colomba all’amarena

colomba al tiramisù

colomba ai frutti di bosco

Ricordiamo anche che Sal De Riso si è mosso in prima persona per sostenere la lotta contro la Covid-19: il pasticcere donerà 10 euro ogni 2 kg di colombe comprate sul suo store online. I soldi andranno a sostegno degli ospedali campani.

Inoltre Carrefour ha anche già donato 500mila euro all’ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano.