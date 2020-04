Colombe: Pepe Mastro Dolciere spiega perché continua a lavorare nonostante Vincenzo De Luca

A proposito di colombe e pastiere: Pepe Mastro Dolciere spiega perché continua a lavorare nonostante Vincenzo De Luca. Breve recap: in Campania ci sono delle ulteriori ordinanze regionali che vietano a panetterie, forni e pasticcerie di produrre dolci non solo per la vendita diretta, ma anche per la vendita online. Inoltre in Campania è vietata anche la consegna a domicilio.

Tuttavia a spiegarci bene cosa stia succedendo e perché alcuni laboratori possano produrre e vendere e altri no, ci pensa Pepe Mastro Dolciere. Tramite un post su Facebook, Pepe Mastro Dolciere, oltre a fare gli auguri a tutti di Buona Pasqua, spiega che loro stanno lavorando in modo corretto. Il post si è reso necessario perché qualcuno ha messo in dubbio la loro onestà, lealtà e moralità.

Spiega che stanno lavorando e vendendo rispettando tutte le indicazioni previste nei DPCM e nelle Ordinanze regionali (Ordinanze Regionali n.25 del 28/03/2020 e n.27 del 03/04/2020 e relativo Chiarimento n.15 e 16 del 04/04/2020). Anche i pochi collaboratori che lavorano, rispettano i dettami legislativi in merito all’emergenza sanitaria, ma non solo: sono stati tutti autorizzati dall’Asl di competenza.

Il fatto è che la loro attività, fatta di circa 50 dipendenti, anche se utilizza metodi e connotazioni artigianali, ha le caratteristiche strutturali che le permettono di continuare parte dell’attività, sia sotto l’aspetto fiscale camerale che previdenziale (traduci con: hanno il codice ATECO giusto).

La loro produzione si differenzia da quella classica pasticcera e rientra nell’elenco delle attività consentite dal DPCM del 22/03/2020: per questo motivo è pienamente legittimata alla vendita, anche quella effettuata online.

Pepe Mastro Dolciere conclude poi ricordando che stanno lavorando in piena ottemperanze delle dispositive governative, rispettando tutte le indicazioni per poter portare un po’ di gioia in un momento così difficile. E ribadisce che non è loro abitudine lavorare con le tenebre, loro preferiscono il sole e la luce del giorno.

Ecco il video e il post su Facebook di cui parlavamo: