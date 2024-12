Come il Governo vuole mettere un freno alle recensioni false

Quella delle recensioni online dei ristoranti è una questione annosa e al centro del dibattito da anni, e le problematiche sono molteplici: recensioni false fatte sia da clienti che da esercenti, losche agenzie che propongono pacchetti di giudizi su TripAdvisor e altre piattaforme con velate “minacce” ai ristoratori, locali assaltati da recensioni al limite della querela in seguito a qualche fatto di cronaca spesso spesso gestito in maniera pretenziosa e superficiale, vedi le cicliche polemiche sugli scontrini.

Danni non solo di immagine, visto che queste pratiche possono influenzare fino al 30% del fatturato di hotel e ristoranti e, stando ai dati raccolti dal Centro Studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’82% delle prenotazioni di alloggi e il 70% per cento di quelle nei locali sono influenzate dalle recensioni online. Lo stesso TripAdvisor ha segnalato che nel 2022 oltre 13 milioni di recensioni sono risultate false, un aumento del 4,3% rispetto al 2020. Per questo il governo sta preparando una stretta sulle recensioni online, che sarà esaminata al prossimo Consiglio dei Ministri.

Cosa cambierà

Le prime anticipazioni sono state diffuse dal Sole 24 Ore, e partono dal dovere delle piattaforme di identificare con maggiore chiarezza gli utenti: chi scrive dovrà dimostrare la propria identità e provare la sua presenza in quel determinato locale, magari con relativo scontrino, e potrà pubblicare il proprio giudizio non più tardi di quindici giorni dal pranzo o dalla cena. Oltre a questo sarà vietata qualsiasi forma di compravendita di recensioni, incluse partecipazioni a concorsi o gratifiche come sconti e offerte in cambio della propria opinione.

Dal lato esercenti, sarà più facile godere del “diritto all’oblio”, potendo rimuovere recensioni negative se più vecchie di due anni, scritte da autori non verificate o se risultate non autentiche o diffamatorie, o se si potrà dimostrare di aver migliorato i propri standard qualitativi. Il compito di vigilare su tutto questo spetterà all’Antitrust, Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà comminare multi dai 5mila a 10 milioni di euro.

Insomma, pubblicare recensioni sarà un po’ più complicato in generale, e questo varrà anche per quelle autentiche, con molti utenti che di fronte ad una maggiore complicazione burocratica potrebbero probabilmente rinunciare ad esprimere la loro opinione.

Così commenta Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale Assoturismo-Confesercenti interpellato da Huffpost: “La regolamentazione delle recensioni on-line è assolutamente necessaria e non più rinviabile (…) Effettivamente il tasso di abbandono per la recensione potrebbe diventare più alto, cosa che noi operatori del turismo per primi non vogliamo, perché sappiamo benissimo che lo sviluppo delle nostre imprese passa anche dai servizi di recensioni”.