Tripadvisor sospende le recensioni all’Osteria del Cavolo dopo il piattino a 2 euro

Tripadvisor ha annunciato che sospenderà temporaneamente le recensioni all'Osteria del Cavolo (quella di Finale Ligure, non quella di Monza), dopo la shitstorm scatenata dal sovrapprezzo di 2 euro per un piattino di assaggio per delle trofie al pesto

di Manuela Chimera 9 Agosto 2023

Era abbastanza prevedibile (e auspicabile) che sulla questione intervenisse in tale maniera anche Tripadvisor. La nota piattaforma, infatti, è giunta alla conclusione che era opportuno sospendere temporaneamente le recensioni all’Osteria del Cavolo (quella di Finale Ligure, non quella di Monza) dopo il flame scoppiato a causa di quel sovrapprezzo di 2 euro chiesti in aggiunta al coperto per portare un piattino in più per far assaggiare le trofie al pesto ordinate dalla madre alla figlia di 3 anni.

Tripadvisor e le recensioni negative all’Osteria del Cavolo

Torniamo un attimo indietro, così si capisce meglio. Negli ultimi giorni sta tenendo banco una serie di casi di addebiti da parte di diversi ristoranti per servizi aggiuntivi, diciamo così. Si era partiti con i 2 euro in più per la richiesta di tagliare un toast in due, e si era arrivati alla sharing tax anche nel cuneese, dove due cucchiaini in più richiesti per poter condividere il dolce erano arrivati a costare 1,50 euro. Transitando, poi, per quello che è il casus belli dell’articolo, quello dei 2 euro in più addebitati sullo scontrino (oltre al coperto) per portare un piattino con cui far assaggiare le trofie al pesto della madre alla bambina di tre anni.

In questo caso la vicenda era stata portata a galla da Selvaggia Lucarelli che aveva postato la foto dello scontrino in questione. In pratica: la madre ordina delle trofie al pesto, decide di farle poi assaggiare alla figlia (che aveva già mangiato) e chiede un piattino in più. Che le viene portato, ma le viene anche addebitato.

LEGGI ANCHE Matteo Bassetti critica lo scontrino di una pizza a 71 euro, ma erano nove tranci

Inutile dire che il web si è spaccato in uno, nessuno, centomila: c’è chi sostiene che il coperto era già stato pagato, chi che bisognerebbe indicare meglio i servizi del genere che richiedono un sovrapprezzo, chi che dice che in questo modo i ristoratori italiani non fanno bella figura, chi che i servizi richiesti aggiuntivi si pagano e via dicendo.

Insomma: tutto il contrario di tutto. C’è anche chi ha fatto notare un paio di sfumature interessanti. In primo luogo: perché chiedere di dividere un toast in due? Che diciamocelo: non sono porzioni enormi (anche quando sono gourmet o ben imbottiti). Possibile che non si possa mangiare un toast a testa? Se il toast, effettivamente, è più comodo mangiarlo tagliato in due (ma di solito arriva già tagliato in due), diverso il caso in cui ci si siede in due al tavolo e si ordina un singolo toast da mangiare in due. Ma non avete fame? Con mezzo toast il mio stomaco protesta sonoramente presso il Comitato Sazietà per gli Stomaci non Soddisfatti.

Seconda considerazione: ma davvero per far assaggiare il proprio piatto a un altro commensale, soprattutto un famigliare, serve chiedere un altro piattino? Cioè, non bastava porgere il proprio piatto all’altro? Come si è sempre fatto, fra l’altro?

Ma queste sono solo considerazioni oziose. Qui il focus è che, a seguito della vicenda, ovviamente su Tripadvisor sono fioccate le recensioni negative. Che non hanno neanche risparmiato un locale omonimo, l’Osteria del Cavolo sita a Monza, la quale è stata costretta a pubblicare un avviso nel quale spiegava ai geniali leoni da tastiera che la stavano inondando di recensioni negative (leoni che, a quanto pare, devono aver bigiato qualche lezione di geografia), il locale a cui stavano mettendo recensioni negative era uno con lo stesso nome, ma sito a Monza e non a Finale Ligure. Locale, che, fra l’altro, era pure chiuso in quei giorni.

Tuttavia Tripadvisor si è accorto delle finte recensioni negative arrivate al locale di Finale Ligure e, ricordando a tutti che le recensioni presuppongono che uno si sia recato davvero a mangiare lì e non che siano fatte di pancia tanto per mostrare al resto del mondo quanto siamo bravi a indignarci per qualsiasi cosa, ecco che le ha sospese, avvisando tutti che sarebbero riprese a breve. Ma che vanno fatte solo quando si va fisicamente a provare il locale.