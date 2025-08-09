Come sarà il libro di ricette di Demi Lovato

L’estrema democratizzazione della cucina non passa solo per il mini-schermo, ma anche per la carta stampata. Non soltanto reel fagocitati dagli algoritmi e dai nostri occhi e pollici insaziabili, ma anche libri di ricette firmati, grosso modo, da chiunque. Alla lunga lista si aggiunge ora anche Demi Lovato, che crea un’attesa non da poco visto che l’annuncio del suo cookbook segna la data di lancio al 31 marzo 2026. I fan più devoti possono già pre-ordinare “One Plate at a Time” online, alla modifica cifra di 34,99 dollari.

La carriera culinaria di Demi Lovato

Cosa serve per scrivere un libro di cucina? Mettiamo da parte competenza e autorevolezza; unico ingrediente necessario: popolarità. O almeno così sembra ultimamente, date le proliferanti pubblicazioni a firma di personaggi più o meno noti (non parliamo di cuochi, beninteso), tra cui il padre di Fedez con Tutto in pentola, Gisele Bündchen con Nourish, e una sfilza infinita di altri nomi che si occupano in media di tutt’altro nella vita.

Ma se a volte l’intento può essere un po’ più originale – come quella volta in cui Rihanna pubblicò un libro di cucina caraibica –, molto più spesso manca un’idea di fondo che distingua davvero un cookbook dall’altro. In quale categoria collochiamo la nuova creatura di Demi Lovato?

Si chiama One Plate at a Time la raccolta di oltre 80 ricette che uscirà a marzo 2026 a opera della cantante che ha di recente lanciato il suo ultimo singolo. “Un piatto alla volta” richiama la voglia di condividere con fan e non ricette semplici, senza troppi ingredienti o tecniche astruse, perché lettrici e lettori possano avvicinarsi alla cucina senza più sensi di colpa.

“Il viaggio culinario di Demi Lovato”, leggiamo nella descrizione del libro, “è iniziato quando aveva quasi 30 anni”. Ora la cantante di Albuquerque ne sta per compiere 33, e a soli tre anni di distanza dalla sua iniziazione ai fornelli si dichiara “home chef” su un suo recente reel.

Lo stesso reel in cui stringe la mano a Sydney Lynn, influencer che ha creato una linea di prodotti di cucina per “ispirare le persone a essere audaci e coraggiose, essendo al contempo carine, in cucina”. Ora le due stanno preparando una nuova collaborazione, i cui contorni non sono ancora ben definiti, ma che ci lascia già un po’ perplessi.