Gisele Bundchen scende dalle passarelle e si cimenta con il suo primo libro di ricette

di Manuela Chimera 11 Settembre 2023

Se il ricettario di Stranger Things non vi fosse bastato, ecco che fa il suo debutto in cucina anche Gisele Bundchen. La modella è scesa per un attimo dalle passarelle per cimentarsi con il mondo della cucina, proponendo il suo primo libro di ricette.

Come sarà il ricettario di Gisele Bundchen?

Nello star system, prima o poi quasi tutti gli attori, cantanti, modelle o vip vari si dedicano a qualche settore dell’enogastronomia o della cucina. C’è chi apre un ristorante, chi si dedica al vino (acquistando qualche tenuta vinicola qua e là o lanciando un suo proprio marchio) e chi, invece, scrive un libro di cucina.

Gisele Bundchen ha optato per quest’ultima strada. Il suo primo libro di cucina si intitola Nourish e in esso la modella condivide con i fan le ricette più amate dalla sua famiglia, intercalandole con altri suggerimenti fra cui non mancheranno i dettami del suo approccio all’alimentazione, alla cura di se stessi e ai modi in cui bilanciare il suo stile di vita frenetico con la cucina.

La scelta di optare per delle ricette di famiglia deriva dal fatto che la modella è nata in una piccola cittadina del Brasile, dove è cresciuta insieme a cinque sorelle. Entrambi i suoi genitori lavoravano, motivo per cui lei e le sue sorelle hanno imparato presto a cucinare e a prendersi cura della casa.

La modella ha ricordato di quanto le piacesse all’epoca passare del tempo nella piccola fattoria dei nonni, dove svolgeva piccole mansioni come mungere le mucche, raccogliere le uova fresche e occuparsi del cibo dell’orto di famiglia.

Secondo quanto rivelato da Penguin Random House, la filosofia di benessere di Gisele Bundchen origina proprio in quei pranzi in famiglia fatti nella fattoria dei nonni. In effetti, un un post recente su Instagram, la modella ha spiegato che l’ottimo cibo è un qualcosa che la appassiona, anzi, qualcosa che è vitale per vivere uno stile di vita sano.

In Nourish troverete 100 ricette basate su ingredienti di tutti i giorni. In tutte le pagine del volume, Gisele Bundchen si concentra su ricette e piatti senza glutine, contenenti ingredienti nutrienti come la farina di mandorle, l’olio di avocado e i datteri.

La sua speranza è che i lettori usino il ricettario per iniziare uno stile di vita più sano, ma rispettando un equilibro che non sacrifichi il divertimento. Per spiegare meglio ai lettori la sua filosofia, ecco che accanto alle ricette di famiglia ci saranno informazioni relative alla sua mentalità abbinate a consigli pratici per rendere i piatti più appetibili per i bambini.

Le ricette di Nourish coprono diverse categorie, dalle insalate alle zuppe, passando per le proteine, la frutta e arrivando ai dolci. Tutte le ricette, però, si baseranno sul concetto di casa e famiglia. Per esempio, all’interno del ricettario ci sarà anche la ricetta del Pao de Queijo, un tradizionale pane al formaggio brasiliano, così come sarà presente la ricetta della bistecca alla griglia con il chimichurri, un condimento erbaceo molto popolare in tutta l’America Latina.

Non affrettatevi, però, a cercare il ricettario negli store online: uscirà per la Penguin Random House a partire dal 26 marzo 2024, al costo di 35 dollari.