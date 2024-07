Dopo Sad Keanu Reeves e Ryan Gosling won’t eat his cereal, l’ultima celebrità presa di mira dai social è Ben Affleck. Più che di mira però stavolta parliamo di modello, anche se non del tutto in positivo. Il “povero” Ben Affleck non se la sta passando bene, tra l’ombra del (presunto) divorzio da JLo e gli spettri dell’alcolismo che lo hanno tormentato per anni. Così non sorprende beccarlo spesso in giro con faccia scazzata e caffè ghiacciato, rigorosamente Dunkin Donuts con cui l’attore hollywoodiano ha un contratto milionario. TikTok ovviamente segue, e si è inventato un trend per l’estate 2024.

Istruzioni per la Ben Affleck Summer

Gli utenti di TikTok non perdono tempo quando si tratta di creare nuovi trend, specie se legati al cibo. Per inventarsi la “Ben Affleck Summer” sono bastate alcune foto circolate sui giornali di gossip. In queste immagini l’attore compare spesso a piedi, vestito casual (uno degli outfit più gettonati è la t-shirt con camicia di flanella) in compagnia di uno o più caffè ghiacciati di marca Dunkin Donuts. E un’espressione fra il triste, l’arrabbiato e l’annoiato che in americano si condensa in resting bitch face. Da “stronza” insomma.

Chi si sente ansioso, stressato, un po’ scazzato con il mondo (spoiler, tutti noi) ha deciso di costruirci un trend. Ovvero l’estate alla Ben Affleck, passata in macchina o camminando mentre si sorseggia un caffè freddo take away, maledicendo la qualunque, che sia il lavoro, il caldo, la precarietà della vita in questo mondo lately. Si tratta di video semplici senza parlato: solo musica, il primo piano di chi guida o cammina, e l’espressione inequivocabile di chi sembra pensare alle proprie preoccupazioni. Probabilmente, supponiamo, ad aumentare l’engagement.

Ben Affleck, perché sei così stressato?

In questo 2024 a Ben Affleck dice bene per metà. Perché se da una parte l’attore ha fatto il botto con il contratto Dunkin Donuts da 10 milioni di dollari, dall’altra la vita sentimentale sembra allo sfascio. Le immagini che lo ritraggono carico di caffè e ciambelle sono ben più di quelle con sua moglie (per chi non lo sapesse, Jennifer Lopez). Affleck non è nuovo alla sua passione per Dunkin: a lungo ne è stato il volto “non ufficiale” in quanto illustre superfan. Da quest’anno però sono arrivati i soldi veri: a partire da una pubblicità per il Super Bowl (insieme all’amico Matt Damon e all’asso del football Tom Brady) fino al drink signature, il DunKing®.

Se vi capita di visitare gli Stati Uniti potete assaggiarlo anche voi. Il DunKing® è un caffè ghiacciato con note di vaniglia, crema e schiuma dolce ricoperta di zucchero alla cannella. L’abbinamento ideale, ci dice il sito Delish, è con i DunKings MunchKings Skewers®, un trio di Munchkins® (buchi di ciambella fritti) posti sullo spiedino. Insomma, c’è da avere un picco glicemico, altro che incazzatura.

I problemi però sembrano contare più dei successi imprenditoriali. Il matrimonio con JLo sembra essere di nuovo agli sgoccioli. Ricordiamo che la loro prima liaison dura dal 2002 al 2004, e finisce subito dopo un fidanzamento. Dopo una lunga storia e tre figli con l’attrice Jennifer Garner conclusasi con un brutto divorzio, attore e cantante si ritrovano. Nel 2022 il matrimonio: e vissero tutti felici e contenti? Pare di no: in questi ultimi mesi Affleck e Lopez starebbero conducendo “vite separate”. Da cui l’espressione che rende l’attore così riconoscibile. Ma non è tutto perduto: nell’aria c’è speranza, e soprattutto profumo di caffè.