COMICON Bergamo: com’è andata la seconda edizione di PizzaCon 2024?

Il bis non delude: sulla scia della prima edizione dello scorso anno, il COMICON ha raddoppiato in terra orobica con tanto di angolo dedicato al lievitato discoidale per eccellenza – il PizzaCon, per l’appunto, area tematica (e tematizzata) ideata da GaragePizza con il supporto di Dissapore.

La domanda sorge spontanea: com’è andata, dunque? Sono state cinque, come già vi raccontammo a tempo debito, le pizzerie che hanno lavorato preso parte al COMICON Bergamo dal 21 al 23 di giugno, anche e soprattutto sotto la pioggia e la grandine che hanno macchiato il venerdì e la domenica, tutte riunite sotto il vessillo di una doppia offerta già collaudata: una Margherita, presenza fisiologica e in un certo senso obbligatoria, e una Pizza Speciale invece creata appositamente per la manifestazione.

Il PizzaCon tra numeri e celebrità

Bando alle ciance, dunque; e per valutare con più puntualità il risultato di questo secondo capitolo bergamasco lasciamo largo ai numeri, con un dato su tutti che ci aiuta a dare corpo all’effettiva mole del COMICON 2024: trentacinquemila visitatori – in aumento rispetto allo scorso anno, nonostante il clima non sia stato affatto clemente -, con migliaia di pizze sfornate.

Non sono mancati, poi, gli ospiti speciali che hanno voluto cogliere l’occasione per conoscere formati di pizza diversi dal tradizionale: è ad esempio il caso di Troy Baker, star di The Last of Us e Indiana Jones che ha provato per la prima volta una pizza a portafoglio.

Potete trovare il video direttamente sui nostri canali social: Baker passa dalla caratteristica goffaggine di chi si trova per la prima volta a dovere districarsi tra crosta e carta a un “Delicious!” pronunciato a bocca piena.

Hanno partecipato nel ruolo di Partner dell’Area PizzaCon Estathé, Solania Pomodoro, Mulino Caputo, Emme Distribuzione e Fior D’Agerola; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni, Divise & Divise e Forni Magliano: per i prossimi appuntamenti occorrerà attendere fino al prossimo anno, con COMICON Napoli e Bergamo!