Comprereste una borsa di ketchup per 400 dollari? (E non è l’unica follia)

Heinz ha annunciato una collaborazione con una casa di moda statunitense per una collezione in edizione limitata: una borsa ispirata al ketchup ci ha conquistati.

Siamo piuttosto certi che, a una domanda del genere, i nostri lettori possano dividersi in maniera più o meno ordinata in due categorie: da una parte chi alza le sopracciglia e si vede costretto a frenare l’insulto che già spinge sulla lingua, dall’altra chi, più maliziosamente, si chiede per quanto la borsa di ketchup in questione possa essere rivenduta.

Heinz ha annunciato una nuova collaborazione con Kate Spade New York, casa di moda a stelle e strisce, per creare una collezione in edizione limitata ispirata – l’avrete certamente intuito – al mondo del ketchup. Borse, pochette, piccola pelletteria, magliette prêt-à-porter, calzature, portachiavi, custodie per telefoni e molto altro: il fil rouge (rosso ketchup, ah ah ah) è naturalmente l’ispirazione. I prezzi variano da quarantacinque dollari a 400 circa: mica male.

Ma il valore di rivendita?

Coraggio, non guardateci in quel modo: siamo troppo cinici a pensare immediatamente alle aste internettiane? Eppure gli ingredienti, se così vogliamo chiamarli, ci sono tutti: un brand dalla risonanza internazionale, l’appartenenza al mondo del food & retail, le magiche paroline “edizione limitata” che definiscono un oggetto da collezione e, in maniera più importante, una disponibilità destinata a esaurirsi. Un po’ come le ormai celeberrime scarpe della Lidl, ecco.

Quello della rivendita è, in altre parole, un gioco che si innesca inevitabilmente. Ma bando al cinismo: “Noi di Heinz amiamo celebrare i modi unici e non convenzionali con cui i nostri fan dimostrano il loro amore per noi” ha spiegato Megan Lang, responsabile della comunicazione di casa Heinz, “e questa collezione è l’occasione perfetta per farlo”.

Già, d’altro canto Heinz non è certo estranea a trovate che, bonariamente, potremmo dire si piazzano a metà strada tra il creativo e il bislacco. Pensiamo alla Salsa Barbiecue (no, non è un errore di battitura), al lancio della prima rampa da corsa per ketchup al mondo, o ancora all’assicurazione per macchie da ketchup debuttante in Arabia Saudita.

A catturare la nostra attenzione, come dicevamo in apertura di articolo, è soprattutto una borsa acquistabile alla modica cifra di 378 dollari, rossa ketchup, con tanto di logo gigante – lo stesso che si può trovare sulle bottigliette di ketchup, per intenderci – che campeggia al centro. Guai a dire che manca l‘attenzione ai dettagli, però: nell’angolo in alto a destra c’è anche il segno tratteggiato con tanto di indicazione “strappa qui”, proprio come nelle bustine.

La collezione è disponibile per l’acquisto presso selezionati negozi Kate Spade di New York, selezionati grandi magazzini e punti vendita all’ingrosso o, più comodamente, online: buono shopping.