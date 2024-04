Heinz lancia la Salsa Barbiecue (ma niente Tomato Kenchup)

Heinz ha lanciato la Salsa Barbiecue in collaborazione con Mattel per festeggiare i sessant'anni di Barbie: dov'è, però, il Tomato Kenchup?

No, non si tratta di un errore di battitura – volevamo proprio scrivere “Barbiecue” e “Kenchup”. L’idea arriva dalla divisione d’Oltremanica della Heinz, che per festeggiare il sessantacinquesimo anniversario di Barbie ha annunciato una collaborazione speciale con Mattel. La cosiddetta Salsa Barbiecue è, stando a quanto lasciato trapelare, un mix tra maionese vegana e più tradizionale salsa barbecue; e ovviamente è dell’iconico colore rosa che caratterizza la bambola più famosa al mondo.

Immaginiamo che i nostri lettori più cinici (o forse più noiosi?) potrebbero bollare il tutto come “fuori tempo massimo”. Vogliamo dire, il film di Barbie è uscito quasi un anno fa, che nei termini temporali del ventunesimo secolo equivale grossomodo a un paio di ere geologiche; e le rigide regole del marketing suggeriscono che sarebbe opportuno battere il ferro finché è caldo – motivo per cui, durante la scorsa estate, la vetrina internettiana è stata invasa da collaborazioni più o meno improbabili come la pasta di Gragnano in rosa e il (discutibilissimo) hamburger rosa di Burger King.

C’mon Barbie, let’s go… Barbecue?

Ebbene, vi sbagliate – la Barbie-mania non si è ancora estinta (lo farà mai?). Basti chiedere a Heinz, per l’appunto, che prima di annunciare il lancio della Salsa Barbiecue ha sapientemente saggiato le acque pubblicando su Instagram una prima foto della salsa in questione accompagnata da una bottiglia di Tomato Kenchup. La didascalia parlava chiaro: “Dovremmo trasformare questo dream team in realtà?”. Il calendario segnava primo agosto 2023, quando ogni sala cinematografica proiettava Margot Robbie che pattinava per Los Angeles: la reazione degli utenti di Instagram, ovviamente, fu nettamente positiva.

“Fatelo e mi farò i capelli rosa shocking”, aveva scritto nei commenti un certo James Partridge. Caro James, crediamo che sia ora di prendere appuntamento dal parrucchiere: una manciata di mesi più tardi, la Salsa Barbiecue è realtà (il Tomato Kenchup, invece, pare sia destinato a non vedere la luce). Uscita direttamente da Barbieland, la salsa in questione prende il suo caratteristico colore rosa grazie all’aggiunta di barbabietola rossa; ed è perfetta – o almeno così Heinz vuole farci credere – per “dare un po’ di vita a un hamburger o a un’insalata” (salsa bbq e insalata? Ma davvero?).

Ok, ora l’angolo delle brutte notizie. Punto primo: la Salsa Barbiecue è già sold out. Punto secondo: i piani di Heinz, al momento, sono di venderla solamente nel Regno Unito e in Spagna, anche se non è da escludere l’espansione in altri mercati. Punto terzo: il Tomato Kenchup non esiste. Che occasione sprecata, ragazzi.