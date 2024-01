Con mollica o senza apre un nuovo locale a Roma

Nuova apertura in vista per Con mollica o senza: Donato De Caprio aprirà un locale proprio nel centro di Roma

Dopo la recente apertura a Milano, ecco che Donato De Caprio ha annunciato la sua prossima apertura: il nuovo locale sorgerà a Roma. Si è arrivati così al terzo locale di Con mollica o senza (il primo, ovviamente, è quello di Napoli) e già è partito il toto-apertura per il quarto.

Cosa si sa dell’apertura di Con mollica o senza a Roma?

Donato De Caprio ha postato su Instagram l’annuncio della nuova apertura, con tanto di conto alla rovescia per svelare la sua terza location. Finito il countdown, ecco che ha confermato con un altro post che la città dove sorgerà il suo terzo locale sarà proprio Roma (in realtà già nel primo post la location era stata svelata).

In maniera abbastanza inequivocabile visto che Donato e il suo socio Steven Basalari, nel secondo post in questione, si sono fatti immortalare mentre mangiavano un panino di fronte al Colosseo vestiti rispettivamente con la maglia della Roma e della Lazio, in un tentativo di accontentare tutti, ma riuscendo solo a scontentare tutti visto che nei commenti si sono scatenate le due tifoserie. Fatevene una ragione: Roma, calcisticamente parlando, ve la dovete condividere.

Nel post Donato e Steven, dopo aver mostrato il nuovo locale, hanno spiegato che Con mollica o senza di Roma sorgerà vicino alla Fontana di Trevi e vicino al Pantheon, dunque in pieno centro. Oltre al bancone e ai tavoli, nel locale troverà posto un laboratorio dove prepareranno in loco le creme da usare nei panini. E dove serviranno l’asporto, organizzato tramite app.

Il video prosegue poi con loro due che, tanto per cercare di creare un po’ di hype, hanno aggiunto che riveleranno ulteriori dettagli nei prossimi spot. Fra tali dettagli ci saranno di sicuro la data dell’inaugurazione (per ora si parla delle prossime settimane) e dell’indirizzo esatto.

Peccato solo che tutto questo hype è andato un po’ perso a causa del fatto che CiboToday ha svelato in anteprima tale indirizzo (anche se specificano un “a quanto risulta a CiboToday”). Grazie a questo spoilerone enorme, sappiamo che Con mollica o senza aprirà in Piazza di Pietra 62, in un locale che fa angolo con via dei Bergamaschi. Anche se manca effettivamente ancora la conferma di Donato.

Con mollica o senza sorgerà al posto di un altro locale che già vendeva panini, salumi e formaggi. Il che vuol dire che l’impostazione del locale più o meno sarà quella, anche se non è ben chiaro se i tavoli rimarranno o meno al loro posto.

Questo il primo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Da Donato – con mollica o senza (@conmollicaosenzanapoli)

e questo il secondo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐒𝐓𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐁𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐑𝐈 (@stevenbasalari)

A proposito, nei commenti i fan si sono scatenati e hanno aderito in pieno al toto-quarta apertura. Queste le città più richieste: