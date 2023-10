“Da Donato con mollica o senza” apre e chiude subito a Milano

di Manuela Chimera 8 Ottobre 2023

Non ha pace Da Donato con mollica o senza. Finalmente, dopo le vicissitudini che lo hanno portato ad aprire un locale tutto suo a Napoli (quello a Pignasecca), ecco che arriva a Milano, arriva il giorno dell’inaugurazione, i panini sono pronti, arriva la folla festante… E qui qualcosa si intoppa. Perché è arrivata tanta gente, troppa gente, così tanta che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per sospendere l’inaugurazione.

Ma tranquilli: ieri Da Donato è riuscito ad aprire ufficialmente i battenti, quindi ora è più attivo che mai. A proposito: con mollica o senza?

Da Donato con mollica o senza apre a Milano

L’apertura di Da Donato a Milano non è certo passata inosservata. Dopo essere stato costretto ad andare via dal suo precedente posto di lavoro a Napoli, quello dove era diventato famoso per via dei suoi video su TikTok e su Instagram con il tormentone “Con mollica o senza?” (se ricordate i proprietari della panetteria gli avevano detto che non gradivano i suoi video e che non avrebbe più potuto girarli nel forno, cosa fra l’altro inspiegabile vista la fama di Donato De Caprio, fama che aveva attirato parecchi fan e curiosi e che lo aveva successivamente portato ad aprire un locale suo a Pignasecca), ecco che Donato aveva promesso a tutti che sarebbe tornato.

E lo ha effettivamente fatto aprendo il locale “Da Donato con mollica o senza” a Milano, il secondo del suo brand. Come spesso succede in questi casi, una volta che il locale è terminato, le attrezzature sono montate al loro posto e sono pervenute tutte le autorizzazioni del caso, ecco che è stata organizzata l’inaugurazione.

Proprio qui, però, qualcosa si è inceppato. Sì perché in piazza Diaz si è pensato a preparare panini e pizze per sfamare curiosi e fan che avrebbero presenziato, ma non si è pensato (forse) a quanta gente sarebbe arrivata visto il seguito sui social.

Il che suona strano effettivamente: davvero non hanno pensato che sarebbero potute arrivare così tante persone? E non si sono organizzati per poterle gestire? A quanto pare no visto che sul posto, per sbirciare il nuovo locale, vedere dal vivo Donato e Steven e, soprattutto immaginiamo, per avere gratis uno dei loro panini, ecco che si sono presentate più di 600 persone.

Per quanto grande sia Milano, per quanto ampie siano le sue vie, come potete ben immaginare la location non era pronta per accogliere così tante persone tutte insieme. Il problema è che l’assembramento che si è creato ha ostacolato anche il traffico, tanto che sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della Questura che si sono visti obbligati a sospendere l’inaugurazione del 6 ottobre e a disperdere la folla.

Non c’è stato nessun ferito, ovviamente, nessuno è stato fermato: si è trattato solo di un intervento per evitare di continuare a intasare le strade e bloccare il traffico. Così il locale, subito dopo aver aperto, ha dovuto subito chiudere. Ma non per sempre: ieri, infatti, ha aperto ufficialmente, senza troppe code (o forse si sono organizzati meglio) e dunque l’attività ha potuto riprendere normalmente. Con anche un panino che omaggia Milano, come da prassi: pane con crema di Parmigiano Reggiano, salame Milano e mozzarella di bufala campana.

Qui sotto il video che preannunciava l’inaugurazione: