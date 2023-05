Conad, Muesli con more di gelso Verso Natura: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 2 Maggio 2023

Ancora un richiamo, ma questa volta sul sito della Conad dopo quelli relativi al Riso Arborio Verso Natura Bio, ai Pistacchi Conad e ai Wurstel di Puro suino a marchio Conad: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti del Muesli con more di gelso Verso Natura a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata riportata la data effettiva dei controlli eseguiti.

Conad, Muesli con more di gelso Verso Natura: richiamo per ossido di etilene

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Muesli con more di gelso 300g, mentre il marcio del prodotto è Verso Natura Bio di Conad. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e realizzato è Conad, mentre il nome del produttore è Molino Mercanti. Sull’avviso di richiamo non viene indicato né il marchio di identificazione dello stabilimento di produzione, né l’indirizzo esatto dello stabilimento produttore.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

lotto numero: 22501, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 dicembre 2023

o termine minimo di conservazione del 12 dicembre 2023 lotto numero: 22483, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 novembre 2023

lotto numero: 22481, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 novembre 2023

lotto numero: 22464, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 novembre 2023

lotto numero: 22433, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 ottobre 2023

lotto numero: 22432, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 ottobre 2023

lotto numero: 22424, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 ottobre 2023

lotto numero: 22423, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 ottobre 2023

lotto numero: 22401, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 ottobre 2023

lotto numero: 22392, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 settembre 2023

lotto numero: 22382, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 settembre 2023

lotto numero: 22374, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 settembre 2023

lotto numero: 22373, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 settembre 2023

lotto numero: 22361, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 settembre 2923

lotto numero: 22345, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 agosto 2023

lotto numero: 22344, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 agosto 2023

In tutti i casi, il codice EAN del prodotto è sempre 8003170066816, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. A seguito di analisi di monitoraggio, infatti, in un ingrediente del muesli è stata rilevata la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge.

Per questo motivo tutti i clienti che avessero già acquistato uno dei numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di riportarli in un qualsiasi punto vendita Conad in modo da procedere con il rimborso o la sostituzione. Ovviamente i numeri di lotto sopra citati non vanno consumati.

Conad si scusa poi per i disagi arrecati.