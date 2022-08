Conad, Wurstel di Puro suino: richiamo per rischio fisico

di Manuela 11 Agosto 2022

Richiamo sul sito della Conad dopo quello relativo al Farro – I cotti al vapore: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Wurstel di Puro suino a marchio Conad a causa di un rischio fisico. Sul sito l’allerta è stata pubblica il 9 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Wurstel Puro Suino, mentre il marchio del prodotto è Conad. Il nome o la denominazione dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Conad, mentre il nome del produttore è Grandi Salumifici Italiani spa.

Il numero del lotto di produzione del prodotto coinvolto nel richiamo è 20/10/2022, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 ottobre 2022 e codice EAN 8003170086661.

Sono state interessate da questo richiamo sia le confezione da 2 x 250 grammi che le confezioni singole da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè una non conformità rappresentata dalla possibile presenza di piccoli frammenti di plastica. Conad specifica che si è trattato di un richiamo in via precauzionale.

Inoltre Conad avverte che, allo scopo di evitare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita Conad di acquisto. Qui si procederà o alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Conad si scusa poi per i disagi arrecati.