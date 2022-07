Coop, Nippon riso soffiato e cereali con crema di cacao di Hosta: richiamo per rischio fisico

di Manuela 12 Luglio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo anche sul sito della Coop, dopo quello di un po’ di tempo fa relativo al Riso Carnaroli: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti del Nippon riso soffiato e cereali con crema di cacao di Hosta a causa di un rischio fisico. L’avviso di richiamo è stato pubblicato in questi ultimi giorni sul sito.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Nippon 200g – riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte, mentre il marchio del prodotto è Hosta.

Il numero dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L 291

L 292

In entrambi i casi la data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella di marzo 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico: si è trattato di un richiamo precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei, più precisamente pezzettini di plastica. Coop specifica che il richiamo in questione riguarda solamente alcuni punti vendita della Toscana.

Nelle avvertenze Coop raccomanda ai consumatori che già avessero acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione di non mangiarli e di restituirli presso il punto vendita di acquista per ottenere un rimborso.