Coppia denuncia Eataly Boston per uno scivolone su un prosciutto

di Manuela Chimera 15 Agosto 2023

Guai giudiziari in vista per Eataly Boston? Forse: tutto dipende dagli avvocati della coppia denunciante. La storia è questa: in pratica una coppia ha deciso di denunciare Eataly Boston in quanto la donna, dopo essere scivolata e caduta a terra a causa di un pezzo di prosciutto, si è rotta la caviglia. Da lì la decisione di denunciare Eataly Boston.

Eataly Boston e la denuncia per un pezzo di prosciutto

La coppia in questione è originaria del New Hampshire. A quanto pare l’incidente risale ormai al 7 ottobre 2022. Alice Cohen, questo il nome dell’infortunata, stava andando verso una zona di Eataly Boston che offriva assaggi di cibo. Secondo quanto riferito nella causa intentata venerdì scorso presso la Corte Superiore della Contea di Suffolk nel Massachusetts, ecco che mentre Cohen si avvicinava all’area sarebbe “scivolata e caduta su un pezzo di prosciutto presente sul pavimento, ferendosi alla caviglia sinistra e cagionandosi una frattura”.

Cohen parla di spese mediche sostenute per l’infortuno superiori a 7.500 dollari (ricordiamo che negli Stati Uniti non esiste la Mutua come qui da noi e che tutte le spese sono direttamente a carico del paziente, motivo per cui negli USA, se si vuole riuscire a pagarsi le spese mediche, bisogna essere assicurati). Nei documenti depositati in tribunale in questi 7.500 dollari erano comprese le spese ospedaliere, le spese mediche e la fisioterapia.

Nella causa si legge che Eataly Boston non è riuscito a garantire che il pavimento fosse sicuro e “privo di pericoli inutili” per i clienti. La causa sostiene poi che Cohen, oltre ai problemi fisici relativi alla caviglia ingiuriata, ha anche sofferto di “perdita della possibilità di godere della vita, provando grande dolore e sofferenza”.

Ma non è finita qui: a quanto pare la causa depositata presso il tribunale del Massachusetts denuncia un fatto di negligenza da parte di Eataly Boston. A fronte di tutti questi motivi, la coppia ha chiesto 50mila dollari di danni, nonché un processo con tanto di giuria. Si è ora in attesa di un commento sia da parte dell’avvocato dei Cohen che da parte di Eataly Boston.

Staremo ora a vedere chi ha ragione e se davvero Eataly Boston finirà in tribunale per un pezzo di prosciutto. Che si sa, negli Stati Uniti hanno la denuncia facile, difficile in questo caso stabilire chi possa aver ragione. O forse la ragione sta nel mezzo: Eataly Boston poteva pulire più rapidamente il pavimento? Alice Cohen poteva stare più attenta a dove metteva i piedi evitando di calpestare quell’unico pezzo di prosciutto presente sul pavimento? Ma perché non andare oltre e non fare un bel test del DNA sul pezzo di prosciutto in modo da capire chi lo avesse sgranocchiato e fatto cadere? Che in sto giro di denunce ci va poco che anche l’originario mangiatore del prosciutto incriminato finisca con l’essere denunciato.