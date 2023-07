Eataly in perdita di 25,8 milioni, ma Oscar Farinetti lo giustifica con un'”espansione”

Si segnalano perdite per un valore di 25,8 milioni di euro per Eataly, ma Oscar Farinetti ha giustificato il rosso sostenendo che sia dovuto a un'espansione

di Manuela Chimera 2 Luglio 2023

Tirando le somme, a fine 2022 Eataly ha registrato perdite per un valore di 25,8 milioni di euro, leggermente di più rispetto al rosso di fine 2021 che ammontava a 22,1 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Affari Italiani, in totale le perdite ammontano a 70 milioni di euro a fronte di un patrimonio netto di 58,7 milioni. Tuttavia Oscar Farinetti ha una risposta per tutto e giustifica queste perdite come un’espansione.

Eataly: in perdita sì o no?

Oscar Farinetti, infatti, ha ricordato a tutti che entro l’autunno si concluderà l’acquisizione del 52% di Eataly da parte della società Investindustrial (ne avevamo parlato in precedenza qui). Questo vuol dire che arriveranno in cassa altri 200 milioni di euro che, nelle intenzioni, andranno a coprire abbondantemente le perdite e che serviranno per concludere nuovi investimenti per aumentare l’influenza di Eataly anche a livello internazionale.

Tuttavia, nonostante i ricavi di Eataly siano saliti da 462 a 601 milioni di euro (con margine operativo lordo o Ebitda di 25,5 milioni di euro), ecco che le perdite proseguono imperterrite.

Ma Oscar Farinetti è stato lapidario. A Il Gusto ha riferito che “sono tutte balle”. In realtà tutto sta andando come previsto nel 2022. Eataly segna 25 milioni di ebitda positivo e 50 milioni di ammortamenti, il che vuol dire un meno 25 di netto.

Intanto Investindustrial ha acquisito il 52% di Eataly e i due hanno stabilito che parte del prezzo dell’acquisizione, i 200 milioni di cui sopra, verranno versati direttamente nelle casse di Eataly. In questo modo verranno coperte le perdite subite durante gli anni della pandemia da Covid e rimarrà anche la liquidità da destinare allo sviluppo.

Oscar Farinetti ha poi anticipato che il 2023, come previsto, sta andando molto bene. Tuttavia non spetta a lui fornire i numeri: quello sarà un compito che spetterà al nuovo CEO (ricordiamo che il nuovo CEO sarà Andrea Cipolloni, in precedenza AD di Autogrill). Queste le sue parole: “La nuova squadra cappeggiata da Andrea Cipolloni sta lavorando molto bene, e in armonia con i miei figli, i quali mantengono il 22 % del capitale. Questa è la verità e questi sono i numeri. Il resto sono interpretazioni”.

La cifra totale di acquisizione del 52% di Eataly da parte di Investindustrial non è stata resa nota: tutto quello che si sa è che il capitale di Eataly è destinato ad aumentare di 200 milioni di euro, con Investindustrial che otterrà la maggioranza assoluta. Si prevede anche l’acquisto di ulteriori azioni in modo da rimborsare in parte il debito e aiutare la crescita internazionale.