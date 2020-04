Cornetto Algida: la limited edition 2020 è firmata da un super pastry chef

Anche se sarà un’estate un po’ strana, non può mancare il gelato, e dunque Algida si prepara a lanciare la limited edition del suo celebre Cornetto, quest’anno firmata da un super pastry chef. Che poi, già l’anno scorso Algida aveva puntato piuttosto in alto, scegliendo Isabella Potì, la pastry chef dello stellato Bros’ di Lecce, per un gelato con copertura al cioccolato bianco e farcitura con salsa al caramello, uovo, salsa al limone, cubetti al caramello e pezzetti di biscotto ricoperti di cioccolato bianco.

Un cornetto, quello di Isabella Potì, che ci aveva incuriosito e che lo avevamo provato apposta per voi. Cosa che certamente faremo anche con l’edizione 2020 del Cornetto Algida, firmata, questa volta, da Andrea Tortora, già pastry chef del tristellato St. Hubertus di San Cassiano. La limited edition sarà disponibile dal mese di aprile in tutti i supermercati che vendono Algida e siamo sicuri che una volta fatta una lunghissima coda al supermercato vorrete accaparrarvene una confezione anche voi.

Un incarto total black con scritte dorate e, all’interno, un gelato il cui protagonista è il lampone, in due diverse consistenze: la salsa e i cristalli di zucchero aromatizzati che, nell’intento dello chef, servono a dare un “tocco frizzante e leggermente acido”.

[Fonte: La Repubblica]