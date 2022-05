Cornflakes di mais da agricoltura biologica di Crownfield: richiamo per rischio chimico

di Manuela 26 Maggio 2022

Ancora un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Vongole veraci nostrane di Niedditas: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Cornflakes di mais da agricoltura biologica di Crownfield a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 maggio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cornflakes di mais da agricoltura biologica, mentre il marchio del prodotto è Crownfield e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Stiftung. Sull’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Nordgetreide GmbH Co. KG, con sede dello stabilimento in Macklenbruger Str. 202 a Lubeck, in Germania.

Sull’avviso non è indicato il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo in quanto sono stati ritirati tutti i lotti con data di scadenza o termine minimo di conservazione del:

29 maggio 2023

30 maggio 2023

4 giugno 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 375 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la potenziale presenza di aflatossine (viene specificato che si è in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità Sanitarie). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il prodotto in questione e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.