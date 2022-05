Vongole veraci nostrane di Niedditas: richiamo per rischio chimico

di Manuela 25 Maggio 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo relativo allo Stoccafisso reidratato di Antonio Verrini: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Vongole veraci nostrane di Niedditas a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 maggio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 23 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Vongole veraci nostrane, mentre il marchio del prodotto è Niedditas e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CPA IT37CSMCE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è CPA Cooperativa Pescatori Arborea, con sede dello stabilimento in Località Corru Mannu ad Arborea.

Questi sono i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo. In questo caso non è indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione, bensì la data di pesca:

NS-221008-13 del 13 maggio 2022

NS-221025-14 del 14 maggio 2022

NS-221025-15 del 15 maggio 2022

NS-221036-15 del 15 maggio 2022

NS-221044-16 del 16 maggio 2022

NS-221044-17 del 17 maggio 2022

NS-221062-17 del 17 maggio 2022

NS-221062-18 del 18 maggio 2022

NS-221067-18 del 18 maggio 2022

NS-221079-19 del 19 maggio 2022

NS-221079-20 del 20 maggio 2022

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di biotossine algali D.S.P. (acido okadaico) nel prodotto proveniente dal fornitore. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è di non consumare i lotti sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.