Coronavirus, Lombardia: la Regione dà il via libera alle misure di sostegno per le attività economiche danneggiate

Buone notizie per le imprese penalizzate dal Coronavirus: la Regione Lombardia dà il via libera alle misure di sostegno per le attività danneggiate dall’epidemia da virus Covid-19. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che comprendeva diversi punti:

apprezzamento per il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari “impegnato senza sosta nell’attività di assistenza e per la professionalità dimostrata”

apprezzamento agli amministratori locali per essere “in prima linea” nella gestione di questa emergenza

apprezzamento al personale regione, alla Protezione Civile, ai volontari, al Governo, alle Prefetture e alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto

sostegno al Presidente Fontana e all’Assessore al Welfare Gallera

approvazione della mozione per sostenere le attività danneggiate dal Coronavirus

In particolar modo quest’ultima mozione nasce dalla fusione di quattro mozioni diverse presentate da Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Tramite questo documento il Presidente Fontana e la Giunta regionale si impegnano a garantire misure dirette di sostegno straordinarie (sia sotto forma di contributi che di finanziamenti agevolati) verso le piccole e medie imprese e i liberi professionisti che sono rimasti danneggiati dai provvedimenti restrittivi messi in atto in Lombardia per arginare la diffusione del Coronavirus (tutto questo entro i limiti delle risorse disponibili nel Bilancio regionale).

Inoltre il Presidente Fontana e la Giunta regionale si impegnano anche a spingere sul Governo affinché anche quest’ultimo si attivi per garantire sostegno alle attività imprenditoriali, lavorative ed economiche. Fra le azioni richieste ricordiamo: