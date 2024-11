Cosa fa Michelangelo Mammoliti a Modena, città delle stelle?

Michelangelo Mammoliti è a Modena, come ci lascia intendere lui stesso attraverso una storia Instagram: cos'è che bolle in pentola?

Una permanenza in quel di Modena, in questo particolare periodo dell’anno, ha un sapore diverso – per chi la vive, per così dire, ma anche e soprattutto per chi assiste. Specialmente se consideriamo che il “chi la vive” in questione è Michelangelo Mammoliti, già due stelle Michelin con La Rei Natura a Serralunga d’Alba, Piemonte.

Tra poche ore (pochi minuti!) a Modena si alzerà il vessillo della Rossa, ma la partita – com’è forse ormai consuetudine – si gioca anche già sulla vetrina dei social. Come? Rincorrendo indizi, avanzi, briciole che ci possono lasciare intendere i connotati di un futuro a forma di macaron. Ebbene: lo scorso anno Mammoliti raccolse le stelle gemelle a due mesi dall’apertura de La Rei, e ora, come raccontano le storie di Instagram, si trova a Modena. Cos’è che bolle in pentola?

Voci di corridoio e ipotesi

Galeotta fu la vetrina dei social, dicevamo: una storia Instagram da Casa Maria Luigia, celebre gioiello dell’universo Bottura, che immediatamente ci fa indossare i panni degli investigatori privati. Si vocifera che la presenza di Mammoliti a Modena sia dovuta al fatto che dovrà cucinare al pranzo che farà da seguito alla cerimonia di premiazione, ma la convenzione vuole che chi sta ai fornelli, di solito, qualcosa riesca a portarselo a casa.

Le ipotesi sono molte e varie, e alcune sono più altisonanti di altre. C’è chi, evidentemente più moderato, pensa al Premio Speciale; e chi, forse più conscio della natura (ah! ah! ah!) de La Rei, con la sua serra visitabile che compone un microcosmo “strappato” dall’oligarchia vitivinicola locale, si aspetta invece la Stella Verde. E poi c’è chi sussurra.

Talentuoso, ambiziosissimo, evidentemente consapevole delle proprie capacità. Michelangelo Mammoliti interruppe il fortunatissimo matrimonio con La Madernassa, che fruttò due stelle Michelin, all’indomani della pandemia. La Rei, dicevamo, ha fatto seguito un paio di anni più tardi, nel settembre del 2023, e a metà novembre riuscì a compiere quel doppio balzo che le valse (ancora una volta) le stelle gemelle.

Che gli ispettori in rosso abbiano voluto leggere il tutto come un lungo trasferimento, riconfermandole; o abbiano invece preferito conferire le due stelle in un colpo solo ci interessa poco, a dire il vero. Inutile nascondersi dietro un dito, insomma: nel mirino di Mammoliti la terza stella c’è, ed è innegabile. I tempi saranno già maturi? Tocca pazientare: ma solo ancora per qualche minuto.