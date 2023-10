Cosa ne direbbe Carson della prima vendemmia del castello di Downton Abbey?

di Manuela Chimera 21 Ottobre 2023

Il castello Highclere di Downton Abbey ha appena fieramente annunciato la conclusione della sua prima vendemmia. Ebbene sì: Lord e Lady Carnarvon, gli attuali proprietari, hanno deciso di darsi alla viticoltura. E non possiamo fare a meno di chiederci cosa ne penserebbe il conservatore maggiordomo Carson di tutto ciò. Di sicuro Lady Mary avrebbe colto l’occasione al balzo, mentre Carson avrebbe protestato un po’: trasformare il castello in un’azienda vinicola? Giammai.

Come sarà il vino di Downton Abbey?

La tenuta del castello di Hihgclere è diventata arcinota per essere la location principale della serie Downton Abbey. Ebbene, esattamente come avrebbe fatto Lady Mary, anche gli attuali proprietari Lord e Lady Carnarvon hanno deciso di diversificare le entrate della loro tenuta e si sono dedicati alla produzioni del vino. Per fare ciò hanno piantato del Chardonnay e del Pinot Nero, questo già nel 2018.

All’epoca, infatti, i signori di Highclere avevano scoperto che il terreno di un vecchio giardino murato (quando siamo passati da Downton Abbey a Il giardino dei segreti?) aveva il giusto terreno gessoso adatto per allestirci un vigneto. Dunque perché non procedere?

Così hanno piantato i vitigni ed ecco che adesso, dopo cinque anni, hanno terminato la prima vendemmia del loro vigneto che si estende su un ettaro di terreno (era un giardino molto grande a quanto pare).

L’azienda vinicola del castello ha spiegato che per il Pinot Nero è andato tutto benissimo, mentre con il Chardonnay hanno avuto qualche problema in più a causa delle forti piogge estive.

Comunque sia, i Carnarvon hanno intanto registrato il marchio Chateau Highclere e hanno annunciato che vogliono provare a produrre uno spumante rosè, con l’obiettivo di arrivare ad almeno 4mila bottiglie all’anno.

Il vino qui prodotto verrà venduto inizialmente solamente nel negozio della tenuta insieme al gin Highclere, che ha già una propria etichetta. In una nota stampa Lord Carnarvon ha spiegato di essere felice di vedere la quantità e qualità dei grappoli del Pinot Nero. Le uve Chardonnay, invece, sono state leggermente messe a dura prova dalle forti piogge, ma sono comunque riusciti ad avere un raccolto promettente.

Anche Lady Carnarvon ha voluto dire la sua. Sul suo blog, dopo aver espresso la sua ammirazione per Jeremy Clarkson, passato dalla fama di Top Gear alla produzione di birra, ecco che ha espresso preoccupazione per il fatto che se gli agricoltori non potranno più lavorare, sarebbero diventati tutti più poveri perché il Governo inglese non ha emanato nessuna legge o provvedimento per aumentare temporaneamente le forniture provenienti dall’Unione Europea.

E ha aggiunto che se le aziende agricole inglesi dovessero fallire, ecco che potrebbero avere dei problemi di approvvigionamento con le forniture alimentari e rischierebbero di diventare sempre più dipendenti dalle importazioni di prodotti alimentari, con tutti i costi politici e ambientali che ne conseguono.

Che gli sceneggiatori di Downton Abbey si siano ispirati a lei per Lady Mary? E comunque caro Carson, mettiti l’animo in pace: il futuro della tenuta dipende anche dal successo della sua azienda agricola.