Cristiano Ronaldo: il Blyth Spartans cerca di accaparrarselo offrendogli birra e torta

di Manuela Chimera 17 Novembre 2022

Cristiano Ronaldo molto probabilmente abbandonerà già a gennaio il Manchester United. Il club e il calciatore portoghese sono in rotta totale, difficile un cambio di passo (soprattutto dopo l’intervista in cui il calciatore ha criticato l’allenatore e ha dichiarato di sentirsi tradito dall’intera squadra che l’avrebbe dipinto come la “pecora nera”). Ed ecco dunque che le altre squadre di calcio si stanno facendo avanti per cercare di accaparrarsi il calciatore. Una fra tutte i Blyth Spartans che hanno cercato di allettare il fuoriclasse offrendogli birra e torta se andrà a giocare per loro.

Cristiano Ronaldo: basteranno una birra e una torta per fargli accettare l’ingaggio?

Ovviamente i Blyth Spartans hanno voluto ironizzare sulla questione. Pensare di ingaggiare Cristiano Ronaldo con una torta e una pinta di birra è stato solo un modo per riderci un po’ su. I Blyth Spartans, un club di sesta divisione, ha deciso di fare su Twitter una proposta ufficiale al Manchester United. Questo il testo del tweet: “Salve Manchester United, abbiamo sentito che Cristiano vuole trasferirsi. Ve lo strapperemo con una torta e una pinta di birra!”.

Divertenti, simpatici, ma a quanto pare non apprezzati dai loro stessi tifosi che, del tutto impermeabili all’ironia, hanno cominciato a pubblicare tweet pieni zeppi di commenti negativi sostenendo che Ronaldo non toglierà mai il 7 a Richardson, che neanche Ronaldo avrebbe potuto salvarli dalla retrocessione, anzi, che sarebbe stato peggio se fosse andato a giocare per loro e che Barlow era di sicuro meglio.

Commenti seri, insomma, di gente inspiegabilmente convinta non solo che una birra e una torta potessero convincere Ronaldo a passare alla loro squadra (e questo non sarebbe possibile neanche in un ipotetico universo alternativo in cui la suddetta torta venisse preparata fresca ogni mattina dalle manine di Iginio Massari), ma anche che il loro club avesse i soldi per potersi permettere un Ronaldo.

Chissà che anche qualche squadra italiana non si unisca a proposte del genere. Certo, più che altro probabilmente offriremmo tarallucci e vino o panini con la mortadella e una birretta, ma l’importante è non offrirgli mai una Coca Cola, visto cosa combinato dal calciatore con lo sponsor durante gli Europei. Con lui avreste forse più fortuna offrendogli una tisana o un bicchiere di acqua.

Comunque sia, immaginiamo che i compagni di squadra del Manchester United di Cristiano Ronaldo saranno contenti della sua imminente partenza: finalmente non mangeranno più il tanto detestato baccalà!