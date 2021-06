Curry Consilia Minipet: richiamo per rischio allergeni

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un altro richiamo: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del Curry Consilia Minipet a causa del rischio presenza allergeni. Anche in questo caso, come nel precedente, sul sito l’allerta è stata pubblicata qualche giorno fa, ma sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 17 giugno 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Curry Consilia Minipet 100 g, il marchio del prodotto è Consilia e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sun Soc. Cons. Ar.L., con sede in via Antonio da Recanate 1 a Milano. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Consilia, mentre il nome del produttore è Drogheria e Alimentari S.p.A., con sede dello stabilimento in viale Nilde Iotti 23/25 a Scarperia e San Piero (FI).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L0635OU, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 221. Il peso corretto dell’unità di vendita è 100 gr (Curry), mentre il peso errato è 105 gr (Curcuma).

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. Il problema nasce da un’errata etichettature del prodotto. Alcune confezioni del lotto sopra indicato potrebbero riportare un’etichetta sul retro con indicazione “Curcuma essiccata macinata – 105g” al posto di quella corretta “Miscela di spezie, sale, fecola ed erbe aromatiche – 100 g”, provocando così un’incorretta identificazione degli ingredienti.

Nelle avvertenze viene specificato, poi, che il prodotto Curry contiene senape. Qualora il prodotto Curry acquistato riportasse sull’etichetta del retro la dicitura “Curcuma Essiccata Macinata – 105 gr – Codice EAN 8000965410052”, si prega di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.