Cynar Spritz lancia un Fantacalcio “contro il logorio dell’asta moderna”

Il momento delle aste è arrivato: e se esistesse un modo più sereno per dare forma alla propria squadra di calcio virtuale?

Fantacalcio, FantaSanremo, nel 2024 persino FantaMasterChef: i giochi (vissuti come una cosa molto seria) per gli appassionati di aste sono da tempo usciti dal semplice campo di calcio per contagiare gli ambiti più disparati, dalla cucina alla musica. Ma il “Fanta” più seguito e infervorante rimane sempre lui, quello del pallone. Cynar lo sa bene, e proprio nel periodo in cui i mercati calcistici si chiudono e i campionati iniziano, si inserisce in questa nicchia per proporre un modo diverso di approcciarsi al gioco: dal Fantacalcio al Fantalento.

Come funziona il Fantalento

Riadattando il suo storico motto, Cynar invita appassionati e appassionate di aste calcistiche a sperimentare il Fantalento: un’iniziativa per vivere l’apertura stagionale del Fantacalcio con più calma e convivialità, “contro il logorio dell’asta moderna”.

Con uno spot dal sapore vintage che riesuma per l’occasione un’attuale Signorina Buonasera, il marchio del liquore al carciofo – il cui ideatore si è spento quest’anno – lancia la sua campagna che unisce il principio della convivialità davanti a un calice di Cynar Spritz all’entusiasmo generale per l’asta più partecipata d’Italia.

Sebbene sia praticamente impossibile individuare i locali e i supermercati aderenti, e i requisiti d’accesso non siano ben chiari, il funzionamento del Fantalento pare essere semplice: ci si reca con i propri compagni di gioco in uno dei bar partecipanti e si ordinano dei calici di Cynar Spritz per ricevere il kit apposito.

Questo è ben equipaggiato, con tanto di penna, taccuino, tovaglietta per la rosa, antistress e portachiavi a forma di carciofo. L’idea ben esplicita è quella di lasciarsi alle spalle l’ansia dei grafici e delle proiezioni, così come le chat e le chiamate infinite, per godersi un’asta come una volta: intorno a un tavolo, insieme agli amici, con un bicchiere in mano.

L’invito alla lentezza è riservato agli abitanti di Lombardia e Nord-Est, che nella prima settimana di settembre potranno anche partecipare ai FantaCampus Live, eventi speciali tenuti da creator che includeranno talk, simulazioni e consigli tattici.