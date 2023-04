Donato De Caprio, salumiere social, è seguito da Bella Hadid

di Manuela Chimera 7 Aprile 2023

Avete presente Donato De Caprio, il salumiere social del tormentone “Con mollica o senza?”. Ebbene, dopo aver scoperto di avere fra i suoi follower niente meno che Bella Hadid, ha deciso di dedicarle un video nel quale crea un panino solo per lei.

Donato De Caprio e il follower di Bella Hadid

Se bazzicate su TikTok, di sicuro vi sarete imbattuti nei video di Donato De Caprio. Questo salumiere napoletano è diventato famoso sui social grazie ai video dove preparava i suoi panini. E per famoso intendo che aveva superato il milione di follower. Il tutto sfruttando un set veramente minimalista: metteva semplicemente il cellulare di fronte a sé sul balcone e si riprendeva mentre preparava i panini, il tutto condito dal suo buonumore.

Solo che la cosa non era piaciuta ai titolari del negozio originario in cui lavorava, la ditta I Monti Lattari che, per incomprensibili motivi (vista anche tutta la pubblicità gratuita fatta al negozio), gli avevano vietato di realizzare altri video all’interno del locale (non è dato sapere il motivo). Essendo all’epoca un dipendente, Donato aveva dovuto adeguarsi e aveva annunciato ai follower che non avrebbe più potuto realizzare e postare video.

Ovviamente la cosa non era per niente piaciuta ai fan, che avevano sonoramente protestato, ma alla fine la situazione si era risolta: Donato, poco tempo dopo, ha aperto un negozio tutto suo, dove poter fare tutti i video che vuole. E infatti ha continuato la sua carriera parallela di salumiere e TikToker, postando sempre nuovi video.

Arriviamo così ad oggi quando qualcuno gli ha fatto notare che anche Bella Hadid aveva iniziato a seguirlo. Da buontempone quale è, Donato al momento non ha ricambiato il follower, ma ha ringraziato Bella Hadid a modo suo: realizzando un video appositamente per lei dove crea un panino tutto dedicato alla star e invitandola a venirlo a trovare, visto che sa che lei tutte le estati va in vacanza a Capri.

Il panino in questione, rigorosamente senza mollica, contiene provola affumicata di Vico Equense (inchino, che MasterChef docet), friarelli e culatta di Giovaniello campana. Giustamente qualcuno dei suoi fan gli ha fatto notare che Bella Hadid, essendo musulmana, quel panino con carne di maiale non potrebbe mangiarlo. Ma la modella, al posto di arrabbiarsi, gli ha risposto scrivendo “Grazie amore!!! Bella Bella Bella”.

Ecco qui il video che Donato De Caprio ha dedicato su TikTok proprio a Bella Hadid: