Subway si equipaggia con affettatrici per garantire ingredienti più freschi

di Manuela Chimera 8 Febbraio 2023

Meglio tardi che mai. Anche Subway ha deciso di attrezzare i suoi locali con affettatrici di salumi per garantire ai clienti ingredienti sempre più freschi. Che considerando che il suo slogan è “Eat Fresh!”, beh, diciamo che poteva farlo anche prima. Questo anche perché le catene rivali si sono equipaggiate in tal senso già da parecchio tempo.

Subway e la storia delle affettatrici perdute

Perdute nel senso che, probabilmente, si erano scordati di esse. In attesa di scoprire se, quando e a chi Subway verrà venduta, ecco che il CEO John Chidsey ha appena annunciato che nel corso del 2023 le affettatrici arriveranno in tutte le sedi di Subway.

Nonostante il fatto che Subway sia il marchio di panini più famoso e redditizio al mondo, ecco che, per qualche imperscrutabile ragione, le sue sedi non sono mai state corredate di affettatrici di salumi. Cosa che, invece, è stata fatta dai suoi rivali di sempre: le affettatrici sono presenti da tempo da Jimmy John’s e da Jersey Mike’s.

Finora, in pratica, la catena con sede in Connecticut, aveva sempre spedito nei suoi locali i salumi e la carne pre-affettati. Chidsey ha spiegato che, effettivamente, sono gli unici del settore a non affettare direttamente i salumi nei locali. In effetti, vedere un’affettatrice in azione dà ai clienti una percezione migliore. Inoltre l’azienda può risparmiare un sacco di soldi, evitando di far tagliare a monte i salumi.

Molti clienti, dopo aver appreso questa notizia, si chiedono se questo voglia dire che nei panini potrebbe finirci finalmente carne non più molliccia. Ecco, tecnicamente sì, ma non è ancora ben chiaro come queste affettatrici verranno utilizzate.

Il fatto è che per il cliente è allettante l’idea di un panino affettato e preparato sul momento, solo che questo non si concilia bene con l’approccio in stile catena di montaggio che finora ha adottato Subway. Inoltre utilizzare un’affettatrice non è uno scherzo: il personale va adeguatamente formato e, comunque sia, inevitabilmente affettare i salumi al momento fa sì che i tempi di preparazione si dilateranno notevolmente.

Anche i dipendenti di Subway non sono contenti della novità. Molti locali sono a corto di personale già adesso, figuriamoci le code che si formeranno se dovessero mettersi ad affettare sul momento. Altri lamentano il fatto che non hanno spazio per posizionare un’affettatrice, mentre c’è già chi si immagina mentre spiega al frettoloso cliente di turno che deve attendere un attimino mentre lui finisce di tagliare 12 fette di prosciutto.

Qualcuno ha suggerito che, probabilmente, i salumi non saranno affettati sul momento. Semplicemente verranno programmati dei momenti precisi durante la giornata in cui fare sessioni di taglio per coprire l’intera giornata. Altri hanno già deciso che affetteranno tutto ciò di cui necessitano la mattina, ritenendo impossibile doversi mettere giù ad affettare per preparare ogni singolo panino.

Tuttavia sorge un altro problema: come tenere pulite le macchine. Probabilmente saranno i dipendenti a doverle pulire, anche perché macchine come queste diventano rapidamente un ricettacolo di batteri e patogeni. Dal punto di vista sanitario e dell’igiene, è un vero e proprio incubo.