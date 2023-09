Dabiz Munoz apre il suo StreetXO a Dubai

di Luca Venturino 10 Settembre 2023

Istrionico, che forse accontentarsi di un più democratico “estroverso” (o estroverXO?) sarebbe limitante; o diversamente sopra le righe, antieroico, rockettaro che ci ricorda il Marco Pierre White dei tempi migliori. I nostri lettori più attenti avranno già fiutato il protagonista (o più banalmente hanno letto il titolo dell’articolo): Dabiz Munoz, celebre chef spagnolo, ormai pronto a esportare la declinazione più accessibile del suo UniverXO, lo StreetXO per l’appunto, nelle sabbie di Dubai.

Poche e rarefatte le informazioni, a onore del vero, tant’è che la stessa pagina Instagram ufficiale del locale (@streetxo.dubai, per chi volesse azzardare una sbirciatina) al momento si limita a un semplice post con il faccione di chef Dabiz Munoz graffittato da un promettente “Coming Soon” e un più vago “Prepare yourself…” in bio.

Dabiz Munoz, StreetXO a Dubai: tutti i dettagli dell’apertura

La formula dovrebbe essere quella che ormai dovremmo conoscere, che d’altro canto squadra (brigata di cucina? Forse più adatto) non si cambia: StreetXO è, come già accennato in apertura di articolo, la declinazione più informale dello scoppiettante mondo gastronomico nato dalla mente di chef Dabiz Munoz, dedicata naturalmente all’universo variopinto e golosamente punk e abbordabile dello street food.

Insomma, come dicevamo non si tratta affatto della prima puntata – quello è un privilegio naturalmente riservato all’atmosfera di Madrid, che lo steso Munoz descrisse come il “Cirque du Soleil della gastronomia“ e che ha riaperto in maniera ufficiale i battenti da una manciata di mesi. Noi, tra parentesi, ci siamo stati prima della chiusura.

Poche informazioni, dicevamo. Se come anticipato possiamo aspettarci, almeno a grandi linee, la ormai consueta formula dello StreetXO esportata in quel di Dubai, le cosiddette norme operative rimangono ancora virtualmente ignote.

In un recente post pubblicato sul suo profilo personale di Instagram, chef Dabiz Munoz si è fatto ritrarre in posa appoggiato a quello che in tutto e per tutto pare il colossale bancone che circonderà i locali cucina.

“Ciao Dubai” ha scritto lo chef spagnolo nella didascalia del post in questione. “Siamo così felici e onorati di essere finalmente qui, sarà pazzesco e davvero unico”. Non abbiamo dubbi, Dabiz – d’altro canto ci hai abituato bene. Poi l’ultimo, furtivo “indizio”, se così vogliamo definirlo: “StreetXO a Dubai è impressionante”.

Ehi, d’altronde in questo particolare angolo di mondo ci hanno abituato a fare le cose in grande, che dopotutto non c’è niente di meglio di una mano fresca di vernice per nascondere le più ingombranti accuse umanitarie ed etiche.