Dabiz Munoz riapre StreetXO al Corte Engles di Madrid

di Manuela Chimera 1 Dicembre 2022

Buone notizie dalla Spagna: l’estroso chef Dabiz Munoz ha deciso di riaprire lo StreetXO al Corte Engles a Madrid. Lo chef, che ha da poco aperto un nuovo ristorante a Madrid, il RavioXO e che ha appena deciso di trasferire il DiverXO in periferia, in mezzo alla natura, ecco che ha iniziato i lavori per riaprire il suo locale più informale, quello dedicato allo street food.

Quando verrà riaperto lo StreetXo di Dabiz Munoz?

Ancora non si sa quando verrà riaperto lo StreetXo di Dabiz Munoz: nelle foto postate sul suo account Instagram si può vedere che i lavori di riammodernamento sono ancora in corso d’opera. Lo chef anticipa che la nuova apertura sarà “pazzesca e molto bestiale”. Il nuovo StreetXO di Madrid, infatti, vuole ridefinire le proprie regole. Lo chef invita poi tutti a rimanere sintonizzati per nuove info e news.

Attualmente lo StreetXO, il locale più informale dello chef tristellato (tre stelle per il DiverXO), è chiuso. Lo scorso febbraio, il locale era stato evacuato perché era scoppiato un incendio sul tetto dl El Corte Ingles, il centro commerciale che ospita il ristorante. Quello era stato un periodo particolarmente sfortunato per lo chef: lo StreetXO chiuso a causa dell’incendio (che però non aveva danneggiato il locale, ma che aveva distrutto la cappa della taqueria messicana Cascabel situata al medesimo piano del centro commerciale), l’incendio scoppiato al DiverXO qualche mese prima a causa (forse) di un problema nel sistema di estrazione.

Ancora prima, poi, era fallito lo StreetXO che Munox aveva aperto a Londra. Un periodo non facile, che non ha però impedito allo chef di portare avanti i suoi progetti, fra cui il trasferimento di DiverXO in periferia e la stella Michelin guadagnata per il suo RavioXO proprio quest’anno.

Adesso non ci resta che attendere e vedere come lo StreetXO di Madrid verrà trasformato. Siamo curiosi di vedere come cambierà non solo lo stile del locale, ma se ci saranno anche nuove proposte in cucina, cosa che potrebbe rivoluzionare la recensione che avevamo fatto un po’ di tempo fa.

Purtroppo Dabiz Munoz non ha dato nessuna indicazione su quando sia lecito aspettarsi la nuova apertura. Nel post scritto su Instagram, infatti, lo chef ha solo detto di “rimanere sintonizzati”, ma non ha offerto nessuna specifica temporale. Possiamo comunque ipotizzare che l’apertura avverrà il prossimo anno, ma è solo un’ipotesi.

Ecco il post su Instagram dove lo chef Dabiz Munoz ha dato l’annuncio della nuova apertura di StreetXO: