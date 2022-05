Dabiz Muñoz, il suo nuovo RavioXO ha aperto i battenti il 16 maggio

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

Nuovo pianeta nell’universo XO: dopo lunghe settimane in cui chef Dabiz Muñoz ha condiviso con i suoi seguaci su Instagram alcuni indizi e pillole su quello che sarebbe stato il suo nuovo progetto, lo chef originario di Madrid ha finalmente aperto i battenti del RavioXO, il cui concept ruota attorno alla pasta fresca spogliata di ogni riferimento culturale con gli gnocchi che faranno da filo conduttore e protagonista. Si tratta, in altre parole, di un’idea che si piazza a cavallo tra la gastronomia giapponese e la tradizione culinaria italiana, declinata con sapori provenienti da tutto il mondo.

Un’idea che, trascinata dal carisma di Muñoz, ha già piantato le radici per il successo: basti pensare che, nonostante l’apertura ufficiale sia stata il 16 maggio, il RavioXO aveva già prenotazioni per intere settimane. Impasto e pasta come asse della creazione (e della follia, in un certo senso), e omaggio al cuore pulsante del DiverXO; il RavioXO si configura attraverso una cucina fantasiosa ma metodica, dove ogni impasto ha una consistenza diversa frutto di un lavoro di sperimentazione con i diversi amidi – e non ci aspetteremmo nulla di meno dall’uomo che a settembre vinse la cosiddetta medaglia d’oro ai The Best Chef Awards 2021.

Abbiamo citato il legame tra RavioXO e DiverXO non a caso: basti pensare che Il Coniglio e la Carota, uno dei primi piatti dell’iconico ristorante spagnolo, appare anche nel menu del nuovo progetto in una “versione tecnicamente migliorata” ma che comunque conserva l’anima del piatto come lo conosciamo. Il RavioXO, incastonato ne El Corte Inglés Castellana di Madrid, può ospitare circa 45 persone nella sala da pranzo e 20 sulla terrazza: se avevate intenzione di passare le ferie nella capitale spagnola è un’ottima idea affrettarsi per prenotare un posto!