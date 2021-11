Chef Dabiz Muñoz aprirà un nuovo ristorante a Madrid: il Ravioxo

di Manuela 12 Novembre 2021

Come preannunciato l’anno scorso, chef Dabiz Muñoz è pronto ad aprire il suo nuovo ristorante a Madrid: si chiamerà Ravioxo.

Ancora non è data sapere la data ufficiale dell’inaugurazione, ma lo chef, recentemente vincitore del titolo The Best Chef Awards 2021, ha annunciato che aprirà presto il suo nuovo locale. E ha anche promesso che sarà “incredibile”, non specificando però come.

A dare l’annuncio è stato sia lo chef, sul suo account Instagram che la moglie Cristina Pedroche. Lo chef del Diverxo (chiuso per la pandemia, poi riaperto a novembre 2020) aumenterà così la sua rete di ristoranti.

Riuscirà questo suo nuovo ristorante a compensare la chiusura per fallimento del locale londinese, lo StreetXo London? Anche in questo caso la chiusura è da imputare alla crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus (che non ha risparmiato neanche lo stesso chef direttamente che, a marzo 2020, aveva contratto il Covid-19).

Per ora non si hanno ulteriori informazioni in merito al nuovo ristorante di Madrid: per altri dettagli su location, stile e menu dovremo attendere. Nell’attesa potremo consolarci con le ciambelle da 1,69 euro prodotte dallo chef per Carrefour, la DonutsXO (atte, vaniglia, crema al burro tostata, agrumi e spezie con copertura di cioccolato fondente).