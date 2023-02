Dabiz Munoz: la dichiarazione d’amore di Cristina Pedroche che rivela l’arrivo di un bambino

Bebè in arrivo per Dabiz Munoz e Cristina Pedroche: la dichiarazione d'amore di quest'ultima ha svelato l'arrivo di un bambino per la coppia.

di Manuela Chimera 15 Febbraio 2023

Tramite un post su Instagram Cristina Pedroche ha annunciato al mondo che lei e il compagno Dabiz Munoz aspettano un bambino. La presentatrice spagnola ha scritto una toccante dichiarazione d’amore nei confronti del compagno abbinandola a una foto nella quale si vedono i due al mare con lo chef che abbraccia la pancia di lei sospettosamente arrotondata.

Dabiz Munoz e Cristina Pedroche aspettano un bambino

Un bambino o una bambina. O dei gemelli, non si sa ancora di preciso. Comunque sia, nel post su Instagram, Cristina Pedroche ha spiegato che anche se loro festeggiano tutti i giorni, oggi ha voluto dire qui tutti i motivi per cui ama il suo compagno. Cristina ha ringraziato Dabiz perché ogni giorno le dà dei motivi per sorridere, perché lui è la mano che la sostiene e che la spinge avanti quando dubita di se stessa.

Cristina lo ha anche ringraziato per essere il miglior compagno di avventura del mondo. Nel post Cristina ha poi continuato dicendo che lui sa che lei non è una persona che pensa molto al passato o al futuro: a lei piace vivere il presente. Tuttavia è insieme a lui che guarda indietro e ciò che vede le piace, ogni giorno si innamora e lo ama e quando pensa al suo futuro, si emoziona.

Infine conclude dicendo che Dabiz è il suo passato, presente e futuro e che lo ama. Fra i Commenti è comparso poi anche la risposta di Dabiz Munoz. Lo chef, dopo averle detto che è bellissima, ha spiegato che è stata una fortuna incontrarla e che in questa o in altre vite non esiste nulla di meglio di lei.

LEGGI ANCHE Dabiz Muñoz premiato come The Best Chef 2022 per il secondo anno consecutivo

Il tutto è stato corredato da una foto dove la coppia, in spiaggia, si abbraccia teneramente. Lui la cinge da dietro, baciandola, lei sorride mentre fa il selfie e le mani dello chef poggiano sulla pancia arrotondata di Cristina. Dalla foto è chiaro che i due sono in dolce attesa.

Non ci resta che fare le nostre congratulazioni alla coppia. E non possiamo fare a meno di chiederci se l’estroso chef, che ha da poco riaperto il suo StreetXO al Corte Engles di Madrid, anche nelle vesti di padre sarà altrettanto esuberante e un po’ pazzerello (in senso buono, si intende) di come è nella vita quotidiana (ricordate il look di Capodanno con il quale aveva sfidato la moglie, vero?).

Ecco il post di Instagram dove Cristina Pedroche ha annunciato che lei e Dabiz Munoz aspettano un figlio: