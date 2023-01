Dabiz Munoz sfida la moglie Cristina Pedroche con un insolito look di Capodanno

di Manuela Chimera 1 Gennaio 2023

Precisiamo subito che Dabiz Munoz non si è certo vestito così a Capodanno (come dimostra una foto pubblicata poi sul suo profilo Instagram). Solo che l’estroso chef ha deciso di ironizzare un po’ in vista del Capodanno indossando un abito simile a quello utilizzato dalla moglie Cristina Pedroche, nota modella, in un servizio fotografico. Solo che su di lui questo abito fa un effetto decisamente diverso.

Dabiz Munoz in versione top model

Dabiz Munoz ha pubblicato il post sul suo profilo Instagram proprio qualche ora prima del Capodanno. Nel post ha scritto: “Oggi mi guardo allo specchio e mi sento slegato, sembro stratosfericamente glamour, sensuale e pericolosamente attraente! Ciao @christinapedroche, non ti chiedo di superarlo, basta che riesci ad abbinarlo per stasera…DivoXO per un giorno!!!!”.

La sua improbabile mise, con trasparenza in stile vedo e non vedo, si rifà a un look indossato dalla moglie, Cristina Pedroche (look che su di lei fa un altro effetto). Per chi non lo sapesse, infatti, lo chef spagnolo Dabiz Munoz, tre stelle Michelin per il suo ristorante DiverXO (che, a proposito, ha appena deciso di trasferire in periferia, in mezzo alla natura) e proprietario anche del format più informale StreetXO (il locale di Londra è stato chiuso per fallimento, mentre quello di Madrid ha riaperto i battenti a inizio dicembre 2022 presso il Corte Engles), è sposato attualmente con Cristina Pedroche, attrice, presentatrice, giornalista e modella.

Dabiz Munoz è noto per essere molto ironico e sempre un po’ sopra le righe, così ha voluto deliziare i suoi fan con questa foto bizzarra di fine anno. Qualche fan, poi, nei Commenti ha messo in dubbio che Dabiz Munoz indossasse veramente quelle specie di scarpe futuristiche in stile Uomo di Latta del Mago di Oz, sostenendo che si trattasse di un sapiente uso di Photoshop.

Poco importa, però: lo scatto, abbinato a quello reale della moglie, è a dir poco esilarante. Ovviamente poi Dabiz Munoz non ha certo festeggiato la serata di Capodanno conciato in stile “Alieno scappato da casa”. In una successiva foto pubblicata su Instagram lo vediamo dopo la mezzanotte insieme alla moglie, vestiti normalmente entrambi. Nel post Dabiz Munoz scrive: “La felicità deve essere questa… Non riesco ad immaginare emozione e felicità più grande di questa foto. Grazie, grazie e grazie @christipedroche ti amo e ti ammiro ai massimi livelli”.

Ecco la vera foto di Capodanno di Dabiz Munoz e Cristina Pedroche: