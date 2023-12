Dalla moda ai succhi di frutta: arriva la nuova limited edition di Balenciaga

Il marchio di moda Balenciaga ha deciso di stringere una partneship con Erewhon per creare una linea di succhi di frutta in edizione limitata

A volte onestamente si fatica un po’ a capire il nesso fra le collaborazioni. In questo caso è il noto marchio di moda Balenciaga (che da poco ha tenuto la sua sfilata presso Hancock Park Street, con tanto di Cardi B al debutto in passerella e scarpe da ginnastica oversize e occhialoni da sole neri d’ordinanza) che ha deciso di collaborare Erewhon (assai trendy al momento a Los Angeles) per lanciare una limited edition di succhi di frutta (o frullatoni, dipende da come li si considera). Che di sicuro la prima cosa a cui pensi quando nomini Balenciaga sono i succhi di frutta.

Balenciaga e quell’improvviso desiderio di succhi di frutta

In realtà Balenciaga una piccola incursione nel settore l’aveva fatta, anche se forse non intenzionalmente. L’anno scorso, infatti, aveva lanciato una borsa che assomigliava sospettosamente a un pacchetto di patatine, anche se non sappiamo se questa fosse con precisione l’idea alla base di tale borsa.

Adesso, invece, ecco che Balenciaga vuole deliziarci con dei succhi di frutta in edizione limitata (saranno in vendita nei negozi di Los Angeles solamente dal 2 al 9 dicembre e poi basta, non si troveranno più in giro). Tecnicamente parlando, Erewhon non nasce esattamente come negozio di alimentari. Tuttavia il suo hot bar, il super-food muesli e il suo juice bar hanno attirato parecchie attenzioni. Proprio grazie alle collaborazioni con il suo juice bar, fra cui figurano partnership con Hailey Bieber e Emma Chamberlain, ecco che Erewhon ha fatto letteralmente fortuna promuovendo questo o quel marchio delle celebrità.

E adesso pare che sia arrivato il turno di Balenciaga grazie a una linea di succhi di frutta/frullatone con mela, limone, zenzero, cannella e sciroppo d’acero biologico. Al costo di 14 dollari i fan potranno gustare questo succo di frutta che, tutto sommato, non ha poi ingredienti così stratosferici. La particolarità, che è anche un marchio di fabbrica, è il colore nero dato dall’aggiunta di carbone commestibile, il che ci sta con il brand di moda.

E intanto i più maligni si chiedono se basterà un succo di frutta nero abbinato a un merchandising costoso per riportare Balenciaga fuori dalla palude in cui si è recentemente impantanato (per i meno modaioli: lo scorso autunno la campagna promozionale dove dei bambini stringevano degli orsacchiotti vestiti in puro stile bondge gli era valso della ccuse di pedofilia).

Riuscirà Erewhon a risollevare le sorti di Balenciaga facendo dimenticare a tutti quella sfortunata campagna pubblicitaria? Bisognerà attendere e vedere cosa accadrà.