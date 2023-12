Enrico Bartolini diventa papà? I rumors sulla gravidanza di Roberta Morise

Da qua a qualche mese vedremo un bel fiocco – azzurro o rosa, poco importa – sulla porta del Mudec (magari, perché no, accanto ai macaron – questi rigorosamente in rosso)? Piano con l’entusiasmo: se è pur vero che nel corso degli ultimi tempi l’angolo del cuore a casa di Enrico Bartolini si è più o meno aperto al pubblico, è bene notare che quella della gravidanza di Roberta Morise è, al momento, una semplice indiscrezione lasciata trapelare dai colleghi di Dagospia.

Già – appena un paio di mesi fa si parlava con fare circospetto di un misterioso anello di fidanzamento, di punti interrogativi e di curiosità più o meno pettegole; e ora la soffiata di una eventuale dolce attesa. La parola d’ordine, lo ripetiamo ancora una volta per chi si fosse seduto in fondo, è naturalmente “soffiata”: a oggi né Enrico Bartolini né tantomeno Roberta Morise hanno voluto confermare – o smentire! – l’indiscrezione di Dagospia.

Gravidanza e nozze? Le novità sulla storia di Enrico Bartolini e Roberta Morise

Dalle prime battute, confinate puntualmente tra le alte – e comprensibili – mura del più attento riserbo, fino alla lunga intervista rilasciata ai colleghi del Corriere della Sera in cui lo chef più stellato d’Italia aveva cautamente aperto una finestra sul proprio cuore confessando: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”.

Parole da cui trasuda un poco di bonario imbarazzo, ma anche tanta candida genuinità. Enrico Bartolini e Roberta Morise sono una delle coppie più seguite del momento, in altre parole, e pertanto la soffiata in questione – la sopracitata gravidanza, tanto per intenderci – non dovrebbe affatto sorprendere.

Quel che è ancora più interessante, la potenziale dolce attesa della conduttrice di Linea Verde Discovery non sarebbe l’unica buona notizia. Stando ancora a quanto lasciato trapelare dalla testata diretta da Roberto D’Agostino, infatti, pare che per la coppia in un orizzonte non troppo distante abbia fatto capolino il progetto di un matrimonio.

Tutto pare apparecchiato, in altre parole, per dare largo alla voglia di fare famiglia. Abbiamo già dedicato qualche riga alle dolci parole di Enrico Bartolini, ma è bene notare che l’entusiasmo è assolutamente condiviso dalla sua dolce metà: “L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione” ha commentato Roberta Morise durante una breve intervista a La Volta Buona. “È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta”.