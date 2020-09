Damiano Carrara di Bake Off Italia apre a Lucca un Atelier di pasticceria

Avete presente Damiano Carrara di Bake Off Italia (fra l’altro è iniziata da poco l’ottava e nuova stagione del programma di Real Time, a cui ha partecipato anche un’autrice di Dissapore!) e Cake Star? Ebbene: lo chef aprirà a Lucca un suo Atelier di pasticceria. Che si chiamerà, ovviamente, Atelier Damiano Carrara.

A dare la notizia è stato lo stesso Damiano sul suo account Instagram. Per ora si sa che l’Atelier Damiano Carrara sarà composto da due grandi laboratori: uno sarà tutto dedicato al cioccolato, l’altro si occuperò, invece, del resto del mondo della pasticceria. Non mancherà poi una parte che sarà adibita a negozio dove acquistare i suoi prodotti.

Damiano ha specificato che ci saranno delle vetrine per l’esposizione, ma non ha fatto riferimento a un possibile angolo-bar o anche solo a tavolini, quindi ancora non si sa se i dolci da lui prodotti potranno essere mangiati in loco o se si tratterà di un semplice negozio con annessi laboratori. Tuttavia il progetto è ancora agli albori, per cui bisogna attendere ulteriori dettagli e sviluppi.

E non si sa ancora neanche in quale zona di Lucca, città natale di Damiano, verrà aperto questo Atelier: la location per adesso è segretissima.