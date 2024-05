Damiano Carrara vince Pechino Express 2024

Un’edizione intensa, quella di Pechino Express 2024 – il reality delle avventure in giro per il mondo, in onda su Sky Original e Now, presentato da Costantino Della Gherardesca insieme a Fru dei The Jackal. L’ultima puntata sulla Rotta del Dragone è andata in onda ieri sera e ha visto trionfare la squadra dei Pasticcieri: quindi, vince Damiano Carrara, insieme al fratello Massimiliano.

Anche questa edizione ha visto coppie “standard” di concorrenti, tra genitore e figlio/a (in questo caso, Fabio ed Eleonora Caressa, rispettivamente marito e figlia di Benedetta Parodi), i due amici/amiche, la coppia degli sportivi e anche questa volta la quota “foodie” è stata soddisfatta: l’anno scorso fu coperta da Joe Bastianich e l’amico (nonché cuoco) Andrea Belfiore, quest’anno ci sono stati i Carrara.

Damiano Carrara: “noi s’è dato tutto!”

Il volto di Real Time, classe 1985, giudice a Bake storico di Bake Off Italia, nonché pasticciere presso le pasticcerie Carrara Pastries ha tagliato il traguardo vincendo il programma: “è stata un’esperienza bellissima, sicuramente l’esperienza più bella che si possa fare“. Condivide la vittoria con il fratello Massimiliano, a cui dedica parole molto affettuose: “esperienza più bella, soprattutto con un partner giusto accanto“. Al momento del trionfo, quel “noi s’è dato tutto” racchiudeva tutti gli alti e bassi da parte dei fratelli Carrara, durante tutte le sfide affrontate nello Sri Lanka. La proclamazione ha portato al premio finale di 50mila euro da devolvere in beneficenza.

La squadra dei Pasticcieri è stata lodata per la determinazione, che chi segue il programma sa bene essere stata accompagnata anche da polemiche. Ed è il presentatore Della Gherardesca a parlarne: “siete arrivati quasi sempre primi, avete preso decisioni difficili che hanno generato polemiche. Ma con un obiettivo molto chiaro: andare avanti. Ci avete messo l’anima più che la strategia e mi piace pensare che siate riusciti a godervi anche ogni momento del presente“.

Una vittoria che ha deluso Tik Tok

Sicuramente, una delle decisioni più difficili e polemizzate da parte de I Pasticcieri è stata scegliere di eliminare Caressa e la figlia Eleonora, proprio perché erano i più forti. Il cronista sportivo, a quel punto, fece notare che “quelli veramente forti non hanno paura dei forti. Nella competizione sportiva io preferisco misurarmi sempre con i più forti, per sapere se sono più forte io”. Insomma, sui Social Network e Tik Tok in particolare, l’accaduto ha determinato un’aspra critica nei confronti di Damiano Carrara.