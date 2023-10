Pechino Express 2024: Damiano Carrara fra i concorrenti

di Manuela Chimera 7 Ottobre 2023

Sono stati finalmente svelati i nuovi concorrenti di Pechino Express 2024 e fra i nomi confermati ecco che spunta fuori anche quello di Damiano Carrara. Un altro nome noto della ristorazione si unisce dunque al cast del programma, dopo la presenza e la vittoria lo scorso anno di Joe Bastianich. Ce la farà Carrara ad eguagliare il collega della ristorazione e a vincere la nuova edizione?

Damiano Carrara a Pechino Express

Pechino Express è un programma che ha il suo folto seguito. Sarà per la guida di Costantino Della Gherardesca che, quest’anno, non sarà più affiancato da Enzo Miccio, ma dall’inviato speciale Fru dei The Jackal (anche lui si deve essere affezionato al programma), sarà che amiamo vedere personaggi più o meno famosi in difficoltà in paesi esteri, ecco che c’era grande attesa per i nomi dei concorrenti.

Di edizione in edizione alcune tendenze sono state mantenute: c’è sempre la coppia formata da marito e moglie, quella composta da genitore e figlio/a, i due amici/amiche, la coppia degli sportivi e a quanto pare va molto per la maggiore anche la coppia formata da un chef famoso e un amico/famigliare.

Se l’anno scorso Joe Bastianiche faceva coppia con l’amico Andrea Belfiore (musicista e cuoco anche lui), ecco che quest’anno la quota “ristorazione” è soddisfata da Damiano Carrara in coppia con il fratello Massimiliano.

I fratelli Carrara dovranno sfidare altre sette coppie, tutte intente a percorrere la Rotta del Dragone che parte dal Vietnam del nord, passa per il Laos e finisce nello Sri Lanka.

Queste le 8 coppie in gara: