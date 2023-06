David Chang lancia l’aragosta cotta al microonde

di Manuela Chimera 10 Giugno 2023

David Chang ha deciso di rivelare al mondo quale sia il modo migliore per cuocere l’aragosta. Lo chef “stellato”, anzi, “bistellato” non ha dubbi: rullo di tamburi, il metodo migliore per cuocere l’aragosta è… nel microonde. Ok, tutto ci saremmo aspettati fuorché questo, ma se lo dice lui…

David Chang ama cuocere l’aragosta nel microonde

David Chang, chef del ristorante Momofuku KO di New York, due stelle Michelin, ha spiegato nel suo podcast The Dave Chang Show, che il modo migliore per cucinare il pesce e l’aragosta sia nel microonde.

Quando si pensa a un ristorante stellato, solitamente ci si figura modi assai alternativi e particolari di cuocere le pietanze, non certo l’uso di un semplice microonde. Ma perché Chang cucina pesce e frutti di mare al microonde? Beh, pare che l’idea gli sia venuta quando, durante un evento, è stato costretto a usare per forza il microonde.

Lì ha raggiunto l’illuminazione definitiva: cuocere l’aragosta nel microonde è l’apoteosi della cottura del crostaceo, il metodo ultimo e definitivo. Lo chef ha poi anche condiviso le modalità e i tempi di cottura: prendi un’aragosta (o i frutti di mare in generale) e lasciali per due minuti e mezzo nel forno a microonde al 50% di potenza.

Ed è fatta. Nel podcast lo chef ha sottolineato che nel forno a microonde si possa ottenere la miglior cottura del pesce in assoluto. Ovviamente sa perfettamente che la gente potrebbe ridere di quesro ed è sicuro che molti chef professionisti diranno “Perché devi prendere dei crostacei rossi belli e molto, molto costosi per poi infilarli nel microonde?”.

Beh, perché il risultato pare che sia incredibile. Anzi: questa metodica gli è piaciuta così tanto che ha anche scritto un libro di cucina dove fornisce consigli su come cucinare al meglio usando il microonde.

Ovviamente non tutti sono concordi con lui. Mitch Tonks, noto ristoratore di pesce, ha dichiarato che non aveva alcuna intenzione di provare a cucinare pesci e crostacei nel microonde. Lui è un tradizionalista e si atterrà alla classica modalità di cottura, cioè bollire l’aragosta col sale.

Ora rimane solo da capire se David Chang propone la cottura dell’aragosta a microonde anche nel suo ristorante stellato.

A proposito di David Chang: ricordiamo che nel 2021 aveva deciso di aprire una catena di pollo fritto, solo che l’inaugurazione era stata un vero e proprio disastro, con tanto di ordini arrivati con ritardi abissali, cibo freddo o anche mancante.