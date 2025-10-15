Di Pizza Puglia settentrionale: come partecipare alla serata evento dedicata alle grandi pizzerie del territorio

Come sempre quando si tratta di DiPizza, aprire le porte anche ai lettori e agli appassionati è fondamentale: il format itinerante di Garage Pizza e Dissapore dedicato al piatto italiano più amato del mondo non è mai stato appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori.

Tutti gli amanti della pizza possono partecipare a una serie di vere e proprie serate di gala pensate per selezionare e premiare le eccellenze della pizza italiana, punto d’incontro anche per i professionisti che potranno conoscersi, confrontarsi, fare networking: per tutti l’occasione è quella di poter avere un punto di di vista privilegiato sulla scena delle pizzerie del proprio territorio, da approfondire nel miglior modo possibile: assaggiando.

Il tour 2025 è partito con l’entusiasmante evento di Roma, seguita da un’altrettanto memorabile tappa Toscana, a Firenze, lo scorso 16 giugno: ora DiPizza approda in Puglia settentrionale per la sua terza tappa, e proseguirà in autunno con le tappe nelle Marche e concluderà in Campania a dicembre, con la serata finale di premiazione. Per partecipare agli eventi, in cui si decreteranno le migliori pizzerie italiane e si faranno incontrare le realtà più rappresentative dei vari territori con un pubblico selezionato di esperti di settore, giornalisti, blogger e opinion leader del mondo food, basta registrarsi, gratuitamente, all’eventbrite apposito.

DiPizza Puglia Settentrionale

Nella tappa pugliese, dopo un accurato lavoro di individuazione e giudizio, verranno premiate 14 pizzerie con un’esclusiva targa, eccellenze che fotografano al meglio la scena della pizza nel territorio: un’attività di selezione si tradurrà nella realizzazione di guide online con geolocalizzazione, pubblicate su Garage.Pizza e rilanciate da Dissapore, media partner storico del progetto.

Le pizzerie vincitrici non si limiteranno a ritirare un award, ma saranno protagoniste dell’evento: si esibiranno dal vivo, racconteranno la propria filosofia e si confronteranno con una giuria di esperti, i media e gli appassionati del settore, dando a tutti i partecipanti la possibilità di assaggiare le loro creazioni.

Segnatevi quindi la data: l’appuntamento è fissato per il 20 ottobre ad Andria, presso Alterego Pizza Boutique (Via Felice Cavallotti, 29, 76123 Andria BT), la tappa pugliese promette un’altra serata indimenticabile all’insegna della grande pizza italiana. L’evento è realizzato con il supporto dei partner Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Frantoi Cutrera, Fior D’Agerola, Emme Distribuzione, Lactosolution e del partner tecnico We Are Factory.