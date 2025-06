Di Pizza racconta le 14 migliori pizzerie a Firenze: come partecipare all’evento

Di Pizza fa tappa a Firenze: il format itinerante creato da Garage Pizza, col supporto di Dissapore, torna dopo la prima puntata nella Capitale con la medesima ambizione di sempre – restituire una fotografia quanto più puntuale dello “stato-pizza” dei vari angoli dello Stivale.

Non si tratta di una classifica, badate bene, ma piuttosto di una selezione: le 14 migliori pizzerie del posto che, a nostro giudizio, dovreste provare prima di dirigervi verso altre insegne; poi raccolte nella praticità di una mappa.

L’obiettivo è dunque quello di fornire un punto di partenza per l’esplorazione del gusto nelle città italiane, premiando le migliori pizzerie in un determinato periodo storico; ma anche condividere, divulgare e fare networking attorno al lievitato discoidale che è simbolo del Made in Italy.

Di Pizza Firenze: come partecipare

La selezione ha seguito l’iter ormai consueto: nel corso degli ultimi mesi i colleghi di Garage Pizza hanno preso in esame una serie di pizzerie della zona di riferimento (il capoluogo toscano, in questo caso), mettendoci faccia e firma; così da deliberare poi una selezione finale di quattordici nomi, che verranno premiati durante un evento di live show cooking e degustazione presso Cipriano Pizzeria, Firenze, il 16 giugno.

Dare corpo alla selezione e organizzare l’evento è un compito complesso e lungo, realizzato grazie al supporto di un gruppo di partner come Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Frantoi Cutrera, Fior D’Agerola, Emme Distribuzione, Lactosolution e We Are Factory, che veste la casacca del partner tecnico.

Il programma dell’evento di premiazione è fitto e goloso: alle ore 19 si comincerà con i live show cooking delle pizzerie nostre protagoniste, che potranno raccontare la propria filosofia in un confronto con una giuria di esperti, i media e gli appassionati.

Alle ore 22 e 30 circa, poi, ci sarà la premiazione vera e propria con l’esclusiva targa di Di Pizza. E poi il viaggio continua: completata la tappa fiorentina il tour 2025 proseguirà in autunno in Puglia e nelle Marche, per poi concludersi in Campania a dicembre.

Se volete partecipare, vi basterà iscrivervi tramite l’eventbrite dedicato a Di Pizza Firenze.