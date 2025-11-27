Di Pizza Salerno: come partecipare alla serata evento dedicata alle grandi pizzerie del territorio

Salerno può non essere celebre quanto Napoli nella storia della pizza, ma ha avuto il suo ruolo. Col capoluogo partenopeo condivide le tradizioni degli ingredienti, avendo in comune tra le due province sia Agro Nocerino-Sarnese che i Monti Lattari, da cui i pizzaioli hanno sempre tratto infinite ispirazioni, e da Salerno sono partite altrettante generazioni di professionisti che hanno fatto della pizza il piatto più amato del mondo.

Sarà molto interessante quindi scoprire l’anima della scena delle pizzerie di Salerno e provincia, in una nuova tappa del tour itinerante di Di Pizza che, come sempre, vuole abbattere le barriere tra appassionati ed addetti ai lavori in un evento aperto a tutti, un progetto è pensato per selezionare e celebrare le eccellenze della pizza italiana, un simbolo gastronomico fondamentale del made in Italy.

Di Pizza a Salerno

L’obiettivo di Di Pizza, va oltre la semplice premiazione: l’iniziativa intende anche creare occasioni di confronto, divulgazione e networking tra gli addetti ai lavori, offrendo una fotografia aggiornata delle migliori realtà italiane del settore. Sebbene sia un appuntamento cruciale per i professionisti, l’evento non è appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori, ma accoglie anche gli amanti della pizza e i lettori di Dissapore, media partner storico del progetto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano un punto di vista privilegiato sulla scena delle pizzerie del proprio territorio, da approfondire assaggiando le creazioni.

Il tour 2025 ha avuto inizio con l’entusiasmante evento di Roma, cui ha fatto seguito una memorabile tappa in Toscana, a Firenze, lo scorso 16 giugno. Successivamente, DiPizza è approdato in Puglia settentrionale e ha proseguito con la tappa nelle Marche, per poi fare tappa in Puglia settentrionale, il 20 ottobre ad Andria, presso Alterego Pizza Boutique, offrendo l’occasione di provare le pizzerie d’eccellenza del territorio selezionate da Garage Pizza.

Ora, Di Pizza approda nella zona di Salerno e provincia con una serata interamente dedicata alle eccellenze locali: l’appuntamento per le pizzerie salernitane è fissato a Sarno, presso L’Officina del Gusto, in Via Paolo Falciani, 84, il 1 dicembre. Il percorso itinerante si concluderà sempre in Campania, a dicembre, con la serata finale di premiazione. Potete partecipare anche voi: l’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi fino ad esaurimento ingressi.

Ogni tappa del tour, si basa su un meticoloso processo di selezione: dopo un accurato lavoro di individuazione e giudizio, vengono premiate quattordici pizzerie d’eccellenza. Queste realtà, che meglio fotografano la scena della pizza nel loro territorio, ricevono un esclusivo premio, e le vincitrici sono protagoniste assolute dell’evento: si esibiscono dal vivo, raccontano la propria filosofia e hanno modo di confrontarsi con una giuria di esperti, i media e il pubblico di appassionati del settore. Questa attività di selezione culmina nella realizzazione di guide online con geolocalizzazione, le quali vengono pubblicate su Garage Pizza e rilanciate dal media partner Dissapore.

Sia l’evento di Salerno e provincia, che promette una serata indimenticabile all’insegna della grande pizza italiana, sia le altre tappe sono realizzati grazie al supporto di partner importanti. Tra questi figurano Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Frantoi Cutrera, Fior D’Agerola, Emme Distribuzione e Lactosolution, con il supporto del partner tecnico We Are Factory.