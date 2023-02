Dieta: Carla Bruni digiuna due settimane per Sanremo (ma davvero?)

di Luca Venturino 11 Febbraio 2023

C’è la risoluzione e la forza di volontà, e poi c’è… Mah, definitela un po’ come volete. Simpatico tentativo di ammiccare al fatto che sì, il tempo passa proprio per tutti – supermodelle comprese? Forse, già. Una pretesa di simulare una fratellanza al temutissimo appuntamento con la bilancia? Sarà. Difficile dirlo, in definitiva: quel che è certo è che la dichiarazioni di Carla Bruni, accampate con candore civettuolo in un recente post pubblicato sul proprio profilo Instagram e schermate da una lunga serie di tag e qualche hashtag, non sono passate inosservate: due settimane di digiuno per entrare dentro il vestito indossato sul palco di Sanremo. Alla faccia della dieta estrema, insomma.

Cosa non si fa per Sanremo

Il post “incriminato” è fondamentalmente un nostalgico carosello di scatti che ritraggono l’attrice naturalizzata francese agghindata in abiti Versace, che hanno di fatto scandito e segnato tutta la sua vita da modella. “Ascoltando la canzone di @rosalia.vt mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa CombiVersace” si legge nella didascalia che accompagna il breve video. “Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da @colapesce e @dimartinoofficial al Festival di @sanremorai sarà una “combi Versace” a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza”.

Poi l’annuncio, timidamente celato tra parentesi tonde: “(Anche se ho digiunato per due settimane solo per entrarci dentro)”. E dai Carla, raccontacela giusta, che lo sai che il mondo è pieno di malati pronti a seguire gli esempi che trovano sulle vetrine più sfavillanti del panorama internettiano. E la tua vetrina, lasciatelo dire, è decisamente in bella vista – specie dopo ieri sera.

“Grazie @donatella_versace per essermi vicina da 30 anni” prosegue il messaggio. “Un Grazie @colapesce @dimartinoofficial e @sanremorai per il vostro gentile invito. Grazie @paoloconte_official @adrianocelentano38 per questa meravigliosa canzone. Sono impaziente”.

Un lungo post che è al contempo una dichiarazione di amore e un viaggio tra scatti rubati alla vita di una supermodella, nonché una accorata introduzione alla sua apparizione sul palco dell’Ariston, avvenuta nella serata di ieri – venerdì 10 febbraio – e che, come certamente saprete, l’ha vista cantare Azzurro insieme e Colapesce e Dimartino.

Il commento sulla dieta, per quanto (ne siamo certi) sia stato scritto in piena leggerezza e con un po’ di ironia, ci ha ricordato le dichiarazioni fatte da Kim Kardashian in occasione del Met Gala, tenutosi la scorsa primavera: sette chili in meno in tre settimane per entrare in un vestito. Quella volta, però, di ironia e leggerezza non c’era manco l’ombra.