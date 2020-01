Dieta Mediterranea: è il miglior regime alimentare al mondo secondo U.S. News & World’s Report’s

Nuova conferma: la Dieta Mediterranea è il miglior regime alimentare al mondo. A dirlo, questa volta, è lo U.S. News & World’s Report’s: Coldiretti ha fatto sapere che il media statunitense ha stilato il best diet ranking e che la Dieta Mediterranea ha trionfato, piazzandosi al primo posto davanti alla dieta dash alla flexariana.

Coldiretti ha fatto sapere che la Dieta Mediterranea ha trionfato fra 35 alternative, ottenendo un punteggio di 4,2 su 5. Questi i pregi che l’hanno portata alla vittoria:

effetti positivi su longevità

perdita e controllo del peso

salute del cuore

salute del sistema nervoso

prevenzione dei tumori

prevenzione delle malattie croniche

prevenzione e controllo del diabete mellito

La Dieta Mediterranea è riuscita a piazzarsi in pole position in quanto si è classificata prima in quattro categorie:

prevenzione e cura del diabete

mangiare sano

componenti a base vegetale

facilità nel seguirla

Dietro alla Dieta Mediterranea si sono classificate la dash, utile contro l’ipertensione; la flexariana, un sistema flessibile di alimentarsi; la dieta mind, previene e riduce i disturbi cognitivi; la dieta ipocalorica weight watchers.

Infine la Coldiretti ha ricordato che il primato della Dieta Mediterranea, basata su piccoli pasti di pane, pasta, frutta, carne, verdura, olio extravergine d’oliva e un bicchiere di vino, è dovuto agli studi di Ancel Keys, scienziato americano che ne sottolineò per primi i benefici dopo essere vissuto per anni in provincia di Salerno, più precisamente ad Acciaroli.