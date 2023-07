Dilmoor ha acquisito la torinese delle toniche J. Gasco

Tempo di shopping estivo: Dilmoor, azienda nota per i liquori e i distillati, ha acquisito la soda e i prodotti analcolici della torinese J. Gasco

di Manuela Chimera 23 Luglio 2023

Ancora shopping estivo fra grandi aziende: la bergamasca Dilmoor SpA ha acquisito la soda e i prodotti analcolici della torinese delle toniche J. Gasco, ampliando così ulteriormente il suo portfolio. Non si sa esattamente l’importo coinvolto in questa acquisizione, ma Dilmoor SpA ha annunciato di aver acquistato tutto il capitale sociale di J. Gasco Srl.

A Dilmoor va la torinese J. Gasco

Dilmoonr SpA è un’azienda con sede a Bergamo, nota per la commercializzazione di liquori, distillati e sciroppi. Controllata dal gruppo francese La Martiniquaise-Bardinet (si trova nella top ten dei gruppi di spiritis al mondo), vanta un portfolio già molto vasto di marchi internazionali che sono distribuiti in più di 110 Paesi.

Ultimamente, nel corso degli ultimi anni, la Dilmoor SpA aveva acquisito altri nomi di una certa importanza. Fra di essi ricordiamo, per esempio, l’azienda di spumanti e vermouth Perlino con sede ad Asti e anche la bolognese Mixer Cocktails, nota per la produzione di preparati di frutta e polpe concentrate da usare nel settore della miscelazione.

L’attuale acquisizione di J.Gasco permetterà alla Dilmoor SpA di espandersi ulteriormente nel settore Horeca. Il brand J.Gasco, infatti, è un nome noto nella categoria premium dei prodotti sodati da usare nella miscelazione. Grazie ad esso, Dilmoor potrà espandere ulteriormente la sua offerta di prodotti analcolici, visto che il mercato è sempre più orientato verso tali prodotti.

Al momento la gamma J.Gasco comprende 16 referenze, fra cui forse riconoscerete l’Indian Tonic, la Soda Rosa e anche il Ginger beer. Accanto a loro fanno la loro parte prodotti complementari da abbinare proprio ai distillati di importazione di cui si occupa Dilmoor, in modo da avere un portfolio molto vario.

Edoardo Laugieri, CEO di Dilmoor, ha spiegato che l’acquisizione di J.Gasco rappresenta un ulteriore passo avanti all’interno del loro piano di sviluppo strategico, quel piano volto ad ampliare la loro offerta di prodotti analcolici premium. Grazie al marchio torinese la Dilmoor potrà rinforzare la sua presenza nel canale Horeca, dando contemporaneamente a J.Gasco la spinta necessaria per aumentare la sua presenza nei mercati internazionali.

Fabrizio Dellavalle, fondatore di J.Gasco, ha aggiunto che hanno valutato con grande attenzione quale azienda scegliere come partner industriale. Grazie a questa acquisizione, ancora la J.Gasco potrà continuare lungo la strada dell’espansione, strada che ha intrapreso nel corso degli ultimi dieci anni e che ha permesso loro di creare alleanze basate sull’innovazione e sullo sviluppo di prodotti che soddisfino la richiesta del mercato e dei clienti.

Proprio la Dilmoor SpA si è rivelato essere il partner industriale ideale per rafforzare la loro posizione sul mercato nazionale dei prodotti premium per miscelazione, mentre La Martiniquaise-Bardinet è il partner ideale per supportare la loro crescita internazionale.